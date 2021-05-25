Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»

Единственный в Челябинске частный профессиональный mini театр открылся всего восемь месяцев назад, а в его репертуаре уже 8 спектаклей как для детей, так и для взрослых. В это воскресенье, 30 мая, состоится еще одна премьера – зрители увидят спектакль по мотивам романа Владимира Набокова «Лолита». О том, в чем особенность этой постановки, а также о самой идее создания mini театра, читайте в материале агентства «Урал-пресс-информ».

О названии mini театра

Большинство людей, слышащих название «mini театр», представляют небольшое помещение и камерную сцену. Действительно, челябинский mini театр такой и есть. Однако название происходит не от размеров театра. Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» директор частного театра Екатерина Писарева, его придумали, отталкиваясь от слова минимум, а именно: минимум выразительных средств и максимум содержания.

Идея создания театра и актеры

Все актеры mini театра – профессионалы своего дела, которые также работают в государственных театрах города. Режиссер и один из основателей театра Александр Черепанов продолжает ставить спектакли и трудиться в Молодежном театре, а, например, автор спектакля «Греческий салат» Вадим Долговых – актер театра Драмы.

«Мы стараемся себя позиционировать как пространство, где есть синтез разных искусств. У нас есть проект в театре – «Тела платона», в котором соединяется живая музыка, пластический перформанс и тексты Платона, которые читают актеры. Это впечатляет», – отмечает Екатерина Писарева.

Современный mini театр. Стоит ли бояться странных постановок?

Любители классических постановок порой отнекиваются от просмотра спектаклей в различных современных и модных театрах. Но это не означает, что в подобных театрах все непонятное и странное. В mini театр приходят зрители, готовые увидеть театр живой, театр, который постоянно находится в поиске новых форм и смыслов.

«Репертуар у нас для всех. Если хотите классический сюжет, то можно сходить на трагедию «Антигона». Античный сюжет актуален и сегодня. Если что-то свежее, но при этом берущее за душу, то у нас есть спектакль «Мои друзья антисемиты». Есть спектакль «Число х» по текстам поэта Серебряного века Велимира Хлебникова. Сторителлинг «Греческий салат» по мифам Древней Греции. В утренние часы есть детские спектакли: «Хармс.Игра» по детским стихам Даниила Хармса и «Приключения братца кролика», – рассказывает Екатерина Писарева.

Все события в пространстве mini театра – это всегда актуально и современно. Театр не может существовать отдельно от времени, вне контекста того, что происходит. Здесь уверены, театр – это живая, подвижная история. Находясь в нем, можно почувствовать разные эмоции, расширить свои горизонты, с чем-то согласиться, а с чем-то поспорить.

Гостевая программа

Помимо основного репертуара mini театра, есть и гостевая программа. Так, в прошлом месяце здесь играл свой спектакль Театр Современного Танца, а пару дней назад была актриса Магнитогорского театра Драмы Лена Кононенко с авторским спектаклем «Живые, теплые и перепуганные» по текстам Веры Полозковой.

О «Лолите»

«Лолиту» для mini театра написала драматург Ирина Васьковская, ученица Николая Коляды из Екатеринбурга. Спектакли по ее пьесам есть почти в каждом театре города Челябинска: в Молодежном, в Драме и в Манекене.

«Ирина Васьковская – замечательный, талантливейший драматург. Она фанат Набокова, поэтому с удовольствие согласилась на этот эксперимент. В нашем спектакле мы заново пройдем путь каждого героя и увидим, как скандальный роман зазвучит сегодня», – говорит Екатерина Писарева.

Зритель – настоящий друг

Mini театр узнаёт своего зрителя еще до начала спектакля. «Мы сами сидим на кассе, продаем билеты, встречаем зрителей на входе, стоим на гардеробе, провожаем в зрительный зал. Всегда открыты к общению, диалогу. В фойе у нас есть стена отзывов, где всегда можно оставить свои впечатления. Главное, что зрители, которые приходят к нам, с радостью открывают для себя что-то новое. Это очень вдохновляет. Нам важно понимать, что от театра ждет человек, почему он пришел к нам. Мы занимаемся исследованием театра - сами узнаем театр с разных сторон», – делится эмоциями директор частного театра.

Узнать о ближайших мероприятиях театра можно на сайте.