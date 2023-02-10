Между Челябинском и Казахстаном построят «Танцевальные мосты дружбы»

В Челябинской области Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус реализует проект "Танцевальные мосты дружбы". Его цель — познакомить творческую молодежь Южного Урала и Республики Казахстан с хореографическим наследием народов.

В рамках проекта запланировано три концерта в Республике Казахстан, в городах Кокшетау, Степногорск и Астана. Они пройдут с 18 по 21 февраля, а участие в них примут лучшие танцевальные коллективы Челябинской области — заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль РФ «Ералаш» (г. Челябинск) и Образцовая хореографическая студия «Дети Магнитки» (г. Магнитогорск).

«Поскольку задача проекта знакомить творческую молодежь с культурным наследием двух народов в каждом городе к южноуральским танцорам на правах хозяев сцены присоединятся местные коллективы казахского народного танца»,- рассказала директор фонда Ольга Палей.

Осенью 2023 года состоится вторая часть проекта, в рамках которой с творчеством казахского народа будут знакомиться жители Южного Урала — концерты коллективов из Казахстана увидят жители трех городов Челябинской области.

СПРАВКА

Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус на протяжении нескольких лет занимается укреплением и развитием творческих связей между различными этносами через взаимное знакомство с народной культурой и народным танцем. Ранее в творческом обмене уже участвовали представители татарского, башкирского народов и жители Северного Кавказа. Текущий проект «Танцевальные мосты дружбы» — это первый опыт, когда народный танец объединит творческую молодежь из соседних государств.