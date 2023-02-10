10.02.2023
Между Челябинском и Казахстаном построят «Танцевальные мосты дружбы»
10.02.2023
Челябинские опоры проверяют на прочность
10.02.2023
Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина
10.02.2023
Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках
10.02.2023
Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным
10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
Между Челябинском и Казахстаном построят «Танцевальные мосты дружбы»
26.04.2019
Завтра Челябинская область узнает имена первых чемпионов «Лиги танца»
21.12.2018
Челябинка вышла в финал шоу «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ
27.09.2018
ТНТ придумал, как заSHAZAMить «ТАНЦЫ» и своих зрителей
30.08.2017
Юные танцоры из Челябинской области примут участие в международном проекте НТВ
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023