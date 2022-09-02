02.09.2022
Два челябинских перекрестка второго сентября для электротранспорта не закроют
02.09.2022
В Кыштымском лесничестве поселился сибирский шелкопряд, установлена фитосанитарная зона
02.09.2022
Молодежный театр представил челябинцам спектакль-урок «Тесла»
02.09.2022
Старинный жилой дом в Миассе включен в госреестр объектов культурного наследия
02.09.2022
Белые храбрые лодочки
02.09.2022
Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»
Молодежный театр представил челябинцам спектакль-урок «Тесла»
18.08.2022
Молодежный театр собирается на четыре фестиваля до конца Нового года
12.08.2022
В новом сезоне Молодежный театр Челябинска особое внимание уделит зрителям-детям
29.06.2022
В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки» (16+)
21.06.2022
Молодежный театр покажет челябинцам «Контур Любимовки»
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022