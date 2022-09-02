Молодежный театр представил челябинцам спектакль-урок «Тесла»

Молодежный театр Челябинска представил зрителю историю физика-гения, имя которого стало практически нарицательным (6+). Но мало кто знает судьбу Николы - человека, с детства мечтавшего управлять молниями, молодого учёного, придумавшего будущее.

Самолет с вертикальным взлетом и посадкой, неоновые лампы и лампы дневного света, спидометр, тахометр, озоновый генератор и многое-многое другое - это всё плоды его гения.

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Где он родился, как жил, что любил, и в чём заключались именно его грандиозные свершения? На эти вопросы отвечает 40-минутный спектакль «Тесла» режиссёра Александра Черепанова.

Спектакль создан исключительно для организованных групп зрителей, он может показываться в школах, в том числе за пределами Челябинска, на выездных мероприятиях в рамках учебной или познавательной программы.

Первые юные зрители смотрели постановку, не шелохнувшись.

«Это было очень интересно и даже пару раз страшновато - когда внезапно раздавался звук тока или молний. Интересно, что Тесла любил голубей и элегантные костюмы», - поделился впечатлениями четвероклассник Гоша.

«Можно сказать, что это театрализованная Википедия, - шутит Александр Черепанов. - В сюжет вплетена жизнь учёного, но это не просто биография, а, скорее, возможность вызвать у школьников интерес к этой персоне. Тем более что есть корреляции с современностью: дети наслышаны о машинах “Тесла”».

Заказать спектакль и уточнить все детали можно по телефонам: (351) 263-88-92; +7 (351) 263-22-03.