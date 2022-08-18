Молодежный театр собирается на четыре фестиваля до конца Нового года

Сезон в Молодежном театре Челябинска открыт, на днях состоялась первая встреча труппы. Прошла всего неделя с выхода творческого коллектива из отпуска, а планы уже удвоились.

«Год будет очень насыщенным на события. Только в первом полугодии планируется четыре выезда на гастроли и фестивали. Спектакль «Дюймовочка» приглашен на фестиваль «Снежность» в Первоуральск. Сразу несколько спектаклей малой формы отправятся в Нягань. Постановка «Я танцую, как дебил» поедет в Тару на фестиваль «Сотоварищи». И очень надеюсь, что попадем со спектаклем «Русское. Островский» в Казань, - поделилась с коллективом планами директор Молодежного театра Галина Братышева. - Я по-прежнему считаю, что у нашего театра особая атмосфера. Я понимаю, какое значение имеют для артистов все эти выезды, и очень надеюсь, что все сложится!».

Поделиться

Артисты с восторгом принимали новости. Особенно оживились, когда выяснилось, что уже через неделю из города Мирного приедет режиссер Константин Солдатов - ставить спектакль «От двух до пяти» (0+).

Затем к работе над новогодней сказкой «Школа снеговиков» приступит молодой челябинский режиссер Александр Петренко. Специально для коллектива Молодежного театра драматург Полина Бабушкина пишет инсценировку. Планируется, что в новогоднем спектакле будет задействована почти вся труппа, так как снеговиков в спектакле очень много.

Сразу после новогодних праздников Молодежный ждет в гости режиссера Родиона Букаева из Казани для постановки спектакля «Человек в закрытой комнате» (18+). Многие видели эскиз спектакля, который играли прямо в дверном проеме в нижнем фойе здания. Зрители восприняли работу, как готовый спектакль – овации долго не смолкали. Родион утверждает, что для постановки ему потребуется не более недели. Спектакль так и оставят в этом нетрадиционном пространстве.

Планируется и спектакль «Друг мой» (16+), который тоже решили ставить после режиссерской лаборатории «Контур Любимовки». По словам главного режиссера Молодежного театра Ивана Миневцева, «Друг мой» - риск для коллектива: «Современная пьеса на большой сцене. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Пусть боятся другие, а мы не будем».

Как отмечают в пресс-службе театра, и это еще не все сюрпризы предстоящего сезона. В конце академического года Молодежный примет финал конкурса новой драматургии «Ремарка». Ежегодное масштабное событие впервые состоится на Урале, и Молодежный театр станет первым в УрФО городом, принимающим «Ремарку».