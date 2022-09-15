Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль «Сотоварищи»

Челябинский Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль на V Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи», посвященный памяти Народного артиста СССР Михаила Ульянова, который пройдет в небольшом городке Омской области - Таре - с 19 по 25 сентября.

Иван Миневцев - первый в России режиссёр, решившийся поставить спектакль по пьесе Игоря Витренко с вызывающим названием «Я танцую как дебил»; впоследствии постановки появились и в других театрах страны. Однако челябинская версия отличается интересным режиссерским решением – сюжет непрерывно сопровождает современное танцевальное направление Vogue. В результате спектакль объехал уже ряд городов, его показывали в Тюмени, Москве, Ульяновске, и везде публика реагирует по-разному, но всегда с овациями и большим оживлением. В родном городе постановка проходит с аншлагами.

«На мой взгляд, эта история о свободе внутри себя, о человеке, который не чувствует себя в своём возрасте. Даже взрослея, он хочет оставаться собой – в некотором смысле дураком, свободным и танцующим. Да и вообще, что такое возраст? Может ли он быть всего лишь формальностью? Мне кажется, как такового, возраста не существует, –отмечает Иван Миневцев. – В душе человек всегда молод, и наедине с собой он такой, какой он есть».

«Я танцую как дебил» – участник long list'а российской национальной премии «Золотая Маска», участник внеконкурсной программы фестиваля «Золотая Маска» - Маска ПЛЮС, победитель фестиваля «Розовфест» в номинации «Лучший спектакль малой формы».

В этот раз постановку ждут в небольшом городе Омской области.

«Мы уже были в Таре со спектаклем «Бунин. Рассказы», – делится главный актёр спектакля Антон Ремезов. – В прошлый раз ездили туда зимой, помню, занесло дорогу, и мы с приключениями добирались от Омска до Тары часов шесть на автобусе. Посмотрим, как будет в этот раз, пока погода хорошая. Там уютно, современный просторный театр, но городок маленький, поэтому, как воспримет зритель нашу постановку и мой образ, совершенно не предугадать. Как правило, чем меньше город, тем осторожнее входит зритель в спектакль, тем сдержаннее, бывают, эмоции и реакции. Но меня это не смущает, наоборот даже интереснее. Посмотрим, как отреагируют…».

Челябинский Молодёжный театр сыграет спектакль на сцене Северного драматического театра имени Ульянова 22 сентября в 19 часов, а уже в середине октября постановку снова можно будет увидеть на родной сцене в столице Южного Урала.

Как напоминают в пресс-службе театра, помимо «Сотоварищей» в этом полугодии Молодёжный ждут фестиваль «Снежность» в Первоуральске (челябинцы покажут «Дюймовочку»), затем обменные гастроли в Нягани (Молодёжный сыграет целый ряд спектаклей малой формы), а также фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» в Казани (театр выступит с постановкой «Русское. Островский»).