Молодёжный приглашает челябинцев отметить Всемирный день театра читкой и скидками

В Челябинске в воскресенье, 27 марта, в 18 часов Молодёжный театр по совместно с Театром кукол по случаю профессионального праздника проведут читку-эскиз «Кот Про» (3+). Это история по пьесе Екатерины Точанской о приключениях славного домашнего кота.

«Стендап на четырех лапах» – так обозначила жанр автор. От имени самого животного зрители узнают, с какими трудностями и неприятностями ему пришлось столкнуться, когда он покинул родной дом и отправился постигать тяжбы вольной жизни. Подтолкнуло его к этому ощущение, что дома его любят недостаточно.

«Кот от бабушки ушёл, кот от дедушки ушёл… А мы с вами увидим, куда его это привело», – интригует режиссёр эскиза Дмитрий Писарев.

Кстати, пьеса «Кот Про» в прошлом году вошла в шорт-лист конкурса драматургии «Ремарка».

Вход на мероприятие свободный, по предварительной записи.

Помимо этого, Молодёжный театр делает традиционный подарок зрителям – 50-процентную скидку на весь репертуар. Купить билеты за полцены на любые спектакли репертуара до конца сезона (март, апрель, май, июнь, июль) в неограниченном количестве можно в выходные: 26 и 27 марта. Весь репертуар здесь. Билеты со скидкой можно приобрести как на сайте, так и в кассах театра.

Касса работает с 9:00 до 20:30, перерыв - с 14:00 до 14:30.

Дополнительная информация по телефону: +7 (351) 263-22-03.