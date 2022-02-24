24.02.2022
Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа
24.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля
24.02.2022
Молодые семьи Челябинска смогут улучшить жилищные условия благодаря господдержке
24.02.2022
В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» появится новое пространство для пешеходов
24.02.2022
РЖД вводит ограничения на перевозку грузов в Украину и открывает «горячую линию» для грузоотправителей
24.02.2022
Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала
Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022