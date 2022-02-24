Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа

В воскресенье, 27 февраля, в Челябинском камерном театре состоится долгожданная Лаборатория зрителей. Она посвящена предстоящей премьере «Каменное сердце» (12+) по сказке Вильгельма Гауфа в постановке режиссёра Александра Черепанова.

Как сообщает пресс-секретарь Молодежного театра Вера Вяткина, многие знают немецкого писателя по произведениям «Карлик-нос», «История о маленьком Муке», «Печёная голова».

«Вильгельм Гауф не попал в "клуб 27", потому что умер в 24 года, – шутит режиссёр спецпроектов Дмитрий Писарев. – При этом автор умудрился написать большое количество известных произведений, а неизвестных — ещё больше. Всё, что связано с Гауфом, окутано тайной и мистикой, все его сказки балансируют на грани эстетики безобразного: карлики-носы, горбачи и подобные герои. С ними и познакомимся на встрече».

Дмитрий предлагает проследить влияние биографии автора на его литературные произведения и наоборот. «И всё это будет происходить в формате, наиболее соответствующем его творчеству, – почитаем страшненькое, после чего обязательно обсудим услышанное», - приглашают южноуральцев в театре.

Премьера спектакля состоится 5, 6 и 25 марта в 14 и 17 часов. Режиссёр Александр Черепанов определил жанр спектакля как «Страшная сказка». В ней пойдёт речь о бедном угольщике, мечтающем задаром получить много денег. И это его желание приводит к необратимым последствиям. По словам режиссёра, в спектакле поднимаются вечные вопросы о добре и зле, выборе своего пути и ответственности за совершённый выбор.

Лаборатория зрителей состоится 27 февраля в 16 часов. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи. Регистрация.