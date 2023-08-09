Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет, сообщили в Московском академическом театре сатиры.

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки, - сообщается на сайте театра. - Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей».

Место и дата прощания будут известны позднее.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (курс В. В. Готовцева).

Она являлась актрисой Московского академического театра сатиры более 70 лет – с августа 1948 года. В ее театральной карьере более 60 ролей. Она также снялась более чем в 40 фильмах. В 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль была отмечена Сталинской премией. В ее фильмографии также «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Несовершеннолетние», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Похождения зубного врача»).

Вера Васильева играла также в других театрах, в том числе Брянский драматический театр, Тверской драмтеатр, Орловский драмтеатр, новый драматический театр (Москва), ГАЦТК им. С.В. Образцова, театр «Модернъ», Малый театр.

Вера Кузьминична также занималась озвучкой мультфильмов.

Вера Васильева была автором двух книг мемуаров - «Продолжение души» и «Золушка с Чистых прудов».