Новый сезон «Омнибус» начал с «Бенефиса» и «Похождений Чичикова»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» (Челябинская область) состоялось открытие 104-го театрального сезона. Начало творческого года этот театр всегда отмечает ярким праздником, совместив в нём добрую традицию – награждение артистов за успехи в прошедшем сезоне и премьеру, специально созданную для торжественного открытия нового сезона.

Праздничный вечер открыли руководители «Омнибуса». Директор театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского регионального отделения СТД РФ Александр Романов, поздравив зрителей с началом сезона, отметил «единство театра и города в семье культурного пространства» и выразил благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за поддержку культуры. Много добрых слов прозвучало и в адрес надёжных друзей театра – предприятий «Стройтехника», «Златоустовская оружейная фабрика», «СМАРТ», а также творческих друзей из театральных самодеятельных коллективов Златоуста и Челябинского Нового Художественного театра. Главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский рассказал гостям торжества о творческих планах, о новых спектаклях и театральных уроках, назвав среди них ближайшую премьеру трагикомедии «Райские птички», театральный урок по творчеству Д.И. Фонвизина и новогоднюю «Сказочную историю про волшебную лампу Аладдина».

После вступительного приветственного пролога вечера состоялось награждение артистов по итогам прошедшего сезона. Златоустовский «Омнибус», пожалуй, единственный в области театр, который уже много лет верен этой замечательной традиции, в которой ярко выражено особое уважение к актёрскому труду. И в этом ему большую поддержку оказывает руководство города и учреждённая им премия «Бенефис».

Главную городскую премию в области театрального искусства глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский в этот раз вручил заслуженному артисту РФ Вячеславу Борисову. Премии, учрежденные руководством Златоустовской оружейной фабрики, заместитель генерального директора Олег Гриер вручал уже в 17-й раз. Актриса Анна Гараева награждена премией за лучшую женскую роль первого плана - роль Золушки в сказке «Волшебный бал Золушки». Премию за лучшую женскую роль второго плана (роль Рины в спектакле «Рождественские истории») получила актриса Мария Лозунова. Премии за лучшую мужскую роль первого плана (роль Восмибратова в спектакле «Лес») удостоен артист Андрей Плакунов. Премией за лучшую мужскую роль второго плана (роль Михаила в спектакле «Семейный портрет глазами постороннего») награждён артист Виктор Сорокин.

Продолжением торжественной церемонии награждения стал подарок для зрителей – премьера спектакля–фантасмагории «Похождения Чичикова» в инсценировке и постановке главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Горбачевского. Поэма Гоголя, изданная в 1842 году, глубоко осмысленная постановочным коллективом, прозвучала необычайно современно и актуально. Спектакль получился динамичным, острым, злободневным, с органичным и проникновенным актёрским исполнением, постоянно взрывающим зал бурными аплодисментами. Зрители были единодушны в своей оценке: «Благодарим за спектакль и за такое яркое начало сезона!» И это была справедливая и достойная награда новой работе театра и открытию его 104-го сезона.