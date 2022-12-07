07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
07.12.2022
В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты
07.12.2022
Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области
07.12.2022
В Магнитогорске развивается дворовый футбол
07.12.2022
Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
Алексей Бетехтин назвал это событие абсолютно не рядовым
03.12.2022
Историческому музею Южному Урала подарят уникальную картину
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
29.11.2022
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
25.11.2022
Исторический музей Южного Урала посвятил своему грядущему столетию выставку бесценных книг
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022