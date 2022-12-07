«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала

В Романовском зале Государственного исторического музея Южного Урала накануне, шестого декабря, состоялась торжественная передача картины современного татарского художника Ирика Мусина «Охота на волка».

Дарителями выступила семья Олега и Лены Колесниковых, известных в Челябинской области общественных деятелей. Великолепная работа живописца пополнила музейные фонды, став вкладом четы Колесниковых в культуру региона.

Участие в торжественной церемонии приняли министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова, директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, муфтий Ринат Раев, член Общественной палаты Челябинской области, писатель Кирилл Шишов, искусствоведы и сотрудники музея.

«Передача в дар музею подобной ценности – красивый, благородный поступок, событие знаменательное, абсолютно не рядовое, - отметил Алексей Бетехтин. - Попадая из частной коллекции в общественную, картина становится достоянием народа. Полотно изображает сцену охоты - эмоциональный, динамичный момент бытовой жизни людей, живших на этой земле задолго до появления промышленности и больших городов. Поэтому для передачи картины выбран именно исторический музей, отражающий традиции региона».

Как отмечают в пресс-службе регионального минкульта, искусствовед, научный сотрудник выставочного отдела Исторического музея Мария Аникина назвала картину Ирика Мусина блестящим образцом современной живописи, вобравшей лучшие признаки русской и советской реалистической школы.

«Мы видим возвышенность бытового момента и понимаем: здесь не только про охоту на волка, а про стихию, свободу, красоту, - пояснила искусствовед. - Фонды музея получили замечательную картину современного художника, и это большая удача, вклад в развитие культуры делом, а не словом. И, конечно, поддержка ныне живущих, работающих художников».

Лена Колесникова поблагодарила присутствующих за теплые слова.

«Надеюсь, картина найдет свое место в экспозициях музея, и ее смогут увидеть гости города, жители области, посетители музея. Уверена: мы передаем ее в заботливые и профессиональные руки», - добавила депутат и общественный деятель.