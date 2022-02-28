«Омнибус» ставит в Златоусте «Ловушку для одинокого мужчины»

В Златоусте (Челябинская область) в драматическом театре «Омнибус» к работе над новой постановкой приступил режиссёр из Мурманска, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ Юзеф Фекета. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

Мартовская афиша театра пополнится премьерой комедией- детективом «Ловушка для одинокого мужчины» по пьесе Робера Тома. Имя режиссёра Юзефа Фекета для театралов старшего поколения Златоуста знакомо. С 1978 по 1980 гг. Юзеф Васильевич был главным режиссёром театра, поставив такие спектакли, как «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, «Зыковы» М. Горького, «Тревога» А. Петрашкевич, «Беспокойная старость» Л. Рахманова. Они получили высокую оценку зрителей и критиков и вписаны заметными строками в столетнюю летопись «Омнибуса».

Юзеф Фекета окончил актерский факультет Харьковского Государственного института искусств им. И.П. Котляревского (1968), режиссерский факультет Высшего Государственного театрального училища им. Щукина при театре им. Вахтангова (1973), Высшие театральные курсы при Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского по специальности «Режиссура» (1992) и прошёл стажировку в Московском академическом Театре сатиры. Позже закончил специализированный курс при театре имени Вахтангова (мастерская народного артиста СССР Бориса Захава). Он работал режиссёром театров Перми и Якутска. Был главным режиссером Закарпатского областного русского драматического театра. С конца 1980-х, после переезда в Мурманск, около тридцати лет проработал главным режиссером театра Северного флота.

«И вот решил вернуться на круги своя, - говорит Юзеф Васильевич. - Мне было очень приятно получить приглашение из театра, в котором я когда-то работал и о котором остались самые светлые воспоминания. Помню, у нас был хороший творческий коллектив, добрые человеческие отношения. Ходили на демонстрацию 1 мая, зимой катались на лыжах. С большой теплотой вспоминаю замечательных артистов: Ларису Орловскую, Зинаиду Чечеткину, Александра и Римму Зайцевых, Григория Бреславского… Они уже ушли, но оставили о себе очень добрую память».

Вот что рассказал Юзеф Васильевич о предстоящей премьере: «Это комедия с хорошей моралью. Для театра полезно показывать такие спектакли, ведь мы должны воспитывать в людях гуманность, терпение, стараться видеть в человеке лучшее. Пьеса французского драматурга Робера Тома, хоть и написана в середине прошлого века, по-прежнему остается актуальной. На что способен человек ради обогащения? Для главного героя спектакля медовый месяц должен был стать беспроигрышным билетом в новую прекрасную жизнь, но оказался … ловушкой. Сегодняшний спектакль о человеке, про человека, именно об этом мы будем говорить зрителям со сцены. Не учить, нет. Каждый может узнать какие-то нюансы и у себя… Смотрите, делайте выводы, дорогие наши зрители».

В постановке спектакля активно участвует ассистент режиссера, заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева, жена Юзефа Васильевича. Над сценографией работает художник «Омнибуса» Лилия Файзулина.

В спектакле заняты артисты Андрей Казачков (Даниэль), Екатерина Крыгина (Флоранс), заслуженный артист РФ Александр Антонов (комиссар полиции), Денис Коломин (Кюре), заслуженный артист РФ Юрий Чулошников, Виталий Дружинин (Бродяга), Мария Лозунова, Алена Михеева (Медсестра), Андрей Заварухин, Виталий Дружинин (Полицейские), Надежда Незнахина (Девушка).

Премьера спектакля запланирована на 18 марта.