26.11.2022
Пенсионеров ждет прибавка к пенсии
26.11.2022
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
26.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября (18+)
25.11.2022
Хирурги ЧОКБ ушивают диабетикам желудки, чтобы спасти
25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
Отцы и дети - новая выставка в Музее искусств
03.03.2020
Сегодня в Челябинском музее изобразительных искусств отметят День кота
26.02.2020
В Челябинске представят изделия лучших ювелиров и камнерезов России
19.12.2019
Челябинский музей изобразительных искусств открывает запасники
15.11.2019
Челябинск готовится к самой кокетливой выставке года
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022