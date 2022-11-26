Отцы и дети - новая выставка в Музее искусств

Второго декабря в Музее изобразительных искусств откроется выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий», объединившая семнадцать творческих кланов России.

«Отцы и дети» — проект, впервые масштабно рассматривающий творчество художественных династий из собрания Челябинского музея изобразительных искусств и мастерских художников. Экспозиция раскрывает стилистическое разнообразие российского искусства XX - начала ХХI веков — времени значительных перемен в истории нашей страны.

Наряду с классиками русского искусства - И. Е. Репиным, Е. А. Лансере, З. Е. Серебряковой -представлены современные художники Челябинска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. Куратор проекта, старший научный сотрудник ЧГМИИ Наталья Козлова отмечает: «Каждая творческая семья, представленная в нашем проекте, живет по своим законам взаимодействия: принимая и следуя традициям «отцов», не порывая с традицией, но вступая на дорогу пластических новаций или совершая отрыв от традиционного искусства».

Путешествуя по экспозиции как по временной ленте, зритель увидит, что каждое следующее поколение воспринимает мир по-иному и выбирает свою художественную форму как формулу для образного художественного освоения действительности, олицетворения своего времени, чтобы говорить о нем языком наиболее точным. Всего на выставке будет представлено порядка 90 произведений, треть из которых – впервые.

СПРАВКА

Выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий»

откроется 2 декабря 2022 года и продлится до 15 января 2023 года

в зале имени архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. 0+.

Выставка проходит под эгидой национального проекта «Культура».