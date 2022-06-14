Озерский «Золотой петушок» выиграл грант Российского фонда культуры

Озерский театр кукол «Золотой петушок» выиграл грант во Всероссийском конкурсе по поддержке молодой режиссуры. Эту новость нашему корреспонденту сообщила заведующая литературной частью театра Наталья Светличная.

Претендентов на грант от Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» было много, но лишь 17 участников стали финалистами.

Финансовую поддержку Фонда на постановку спектаклей, помимо Озерского «Золотого петушка», получат театры Санкт-Петербурга, Пензы, Томска, Элисты, Казани, Екатеринбурга («Коляда-театр»).

Основной девиз Фонда: «Сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности». Каждый проект, представленный на конкурс театрами России, прошел строгий отбор. Были определенные ограничения по возрасту и профессионализму режиссеров-участников. Конкурсная комиссия оценивала качество и актуальность заявленных спектаклей и формировала рейтинг. Важным было все: новизна, социальная значимость, уникальность, реалистичность бюджета. А главное – перспективы дальнейшего развития постановки.

В Озерском театре кукол молодым режиссером из Санкт-Петербурга Ксенией Павловой будет поставлен спектакль «История о маленьком дядечке» Барбру Линдгрен.

Режиссёр и актриса Большого театра кукол Санкт-Петербурга Ксения Павлова окончила режиссёрский курс Руслана Кудашова. Ее первый спектакль «Маленький концерт для фортепиано с медведем», поставленный в питерском Большом театре кукол, вошёл во внеконкурсную программу «Детский Wеекеnd» премии «Золотая масса-2021».

По словам Натальи Светличной, идея постановки возникла в процессе проведения творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов» в рамках программы «Территория культуры Росатома». В течение трех дней Ксения Павлова ставила с артистами Озерского театра эскиз, который вызвал большой интерес у актеров, зрителей и очень понравился критикам.

«Сказка-притча об одиночестве и теплоте живого общения подкупает актуальностью темы, - говорит Наталья Геннадьевна. - Спектакль о внимании к ближнему, о ценности дружбы и умении находить радость в каждом дне захватывает с первой минуты своей искренностью и правдивостью. Уже во время просмотра эскиза и после его обсуждения стало ясно – такой спектакль в репертуаре театра просто необходим. Так что остается поздравить «Золотой петушок» с победой и ждать в новом сезоне новый спектакль - «Историю о маленьком дядечке».