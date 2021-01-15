На житейских перекрестках

Почти рождественская история

Недаром в народе говорят: мир тесен. Знакомишься с человеком, казалось бы, возраст другой, среда общения – тоже, а нет, совершенно вдруг оказывается, что вас связывают почти невидимые нити каких-то жизненных переплетений, встреч. И начинает прямо-таки мистически казаться, что что-то может быть в жизни предопределено…

Разбирали с дочерью фотоархив мужа – Валерия Иванова, бессменного главного редактора агентства «Урал-пресс-информ» на протяжении 23 лет, ушедшего из жизни около года назад. И вдруг наши взгляды задержались на фотоснимке из разряда выставочных, он его в Питер на выставку возил. Не звездная выставка, нет, он не был профессиональным фотографом, но с фотоаппаратом не расставался и друзья попросили его как-то собрать небольшую выставку в библиотеке. И вот этот снимок – из тех. Заснеженная аллея, юноша на скамейке, без шапки и красные розы в руках – ну весь ожидание…

И тут дочь говорит: «Мама, да это же Витольд! И рванулась к телефону: «Витольд, тебя когда-то фотографировали зимой? Ну снимок такой с розами!

И растерянно мне: «Надо же, какой поворот. Это Витольд, мама. Он помнит ту встречу. Они даже поговорили. Папа спросил его: «Замерз, девушку ждешь? – и подбодрил: - Не волнуйся, обязательно придет. И она пришла…»

А теперь два слова о Витольде. Тот снимок был сделан лет десять назад, а с Витольдом Настя познакомилась сравнительно недавно, когда увлеклась гончарным делом. А Витольд Лаврехин замечательный гончарный мастер, у него своя гончарная мастерская в Челябинске и Настя, получив некоторые навыки в Москве, ходила к нему учиться и, как опять оказалось, – мир тесен – ее московская учительница-мастерица гончарных дел знакома с Витольдом. Впрочем, удивляться, наверное, не надо, настоящие профессионалы в своем деле все немного родня. Так вот, о Витольде. В его мастерской Настя вылепила из глины подсвечник и подарила его отцу на день рождения. Если бы он мог знать тогда, что это нечаянный привет от героя его фотоснимка, того замерзшего парнишки с розами в руках… Ему было бы вдвойне приятно.

Вот и опять какая-то мистика. Мы вспомнили эту историю накануне дня рождения Валеры – 15 января. Ушел так рано, не дожив до 68-ми. Будем любить и помнить.