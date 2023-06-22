22.06.2023
Подлинный интерьер середины 19 века увидят гости Исторического музея в Доме Покровского
22.06.2023
В Челябинске иномарка вылетела с дороги и застряла под трубами теплотрассы
22.06.2023
В Челябинске закрывают движение на улице Мебельной
22.06.2023
Челябинцы смогут увидеть сильнейших дзюдоистов страны
22.06.2023
В челябинской Публичке покажут столкновение двух реальностей
22.06.2023
ММК совершенствует систему производственно-экономического планирования
Подлинный интерьер середины 19 века увидят гости Исторического музея в Доме Покровского
20.06.2023
Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина
15.06.2023
Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
06.06.2023
В Челябинск привезут семейные святыни российских монархов
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023