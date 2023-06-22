Подлинный интерьер середины 19 века увидят гости Исторического музея в Доме Покровского

Государственный исторический музей Южного Урала начнет праздновать свое столетие с презентации новой экспозиции купечества в Доме Покровского на Труда, 98.

В полдень 30 июня приглашенные гости смогут в полной мере насладиться экскурсией по историческому зданию, увидев отремонтированный второй этаж особняка с мебелью середины 19 века - подлинный интерьер того времени. Экскурсию проведет заведующий отделом истории Исторического музея Алексей Опейкин.

После экскурсии – торжество в стенах Дома общественного собрания, в зале на его первом этаже, где состоится празднование юбилея директора музея Владимира Богдановского. Именинник представит гостям новое издание книги «Герб Челябинской области», в создании которого он принимал непосредственное участие.

Далее в программе - поздравительные речи почетных гостей, выступления музыкальных коллективов и экскурсии по выставке «Первый музей в Челябинске» (малый выставочный зал).

Отметим, для южноуральцев и гостей города Исторический музей приготовил сразу две новые выставки. С первого июля в большом выставочном зале будет работать экспозиция «100 лет Государственному историческому музею Южного Урала», в малом выставочном зале - выставка самых редких предметов из фондов музея «Первый музей в Челябинске».

До 11 июля в стенах храма культуры каждый день будут проходить тематические дни отделов музея, программы для детей и их родителей, мероприятия фондов и реставраторов, экскурсии и концерты.

Экскурсии по новой экспозиции в особняке будут доступны для всех желающих с 15 июля.

Анонсы праздничных событий музей представит ближе ко дню своего рождения – сто лет Историческому исполнится первого июля.