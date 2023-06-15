Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов

Государственный исторический музей Южного Урала по случаю своего столетия (вековой юбилей учреждение культуры отметит первого июля) откроет выставку уникальных экспонатов.

Современному музею в этот знаменательный момент очень важно вернуться к истокам, к тому, что было заложено его первым директором Иваном Гороховым, благодаря которому в музее появились богатые коллекции по истории, археологии, этнографии, минералогии, природе Южного Урала.

Иван Гаврилович всю свою жизнь связал с любимым делом, возглавляя краеведческий музей до 1957 года. Выставка, посвященная истории учреждения в 20-м столетии, называется «Иван Горохов и его музей».

В прошлом веке Ивану Горохову, как и его детищу, пришлось вместе со страной пережить многие драматические и трудные времена. На посвященной ему выставке пойдет рассказ об истории формирования коллекций в фондах музея, о разнообразии и богатстве музейных фондов. Посетители познакомятся с биографией основателя и первого директора музея и деятельностью творческого коллектива учреждения, а также с основными периодами в истории музея в 20-м столетии.

На выставке широкой публике впервые покажут более ста самых ценных экспонатов Исторического музея из всех его фондов. Это и естественно-научная коллекция, и живопись, и оружие, и документальные источники, и даже реставрационные коллекции. Кроме того, будут представлены три монеты которые числятся в учетной книге под номером один.

Также на выставке посетители смогут увидеть уникальный резной стакан из слоновой кости с изображением сцен китайской жизни, который находится в музее с 1923 года, миниатюрные лапти – сувенир, который демонстрировался на Всемирной выставке 1900 года в Париже.

Впервые музей покажет подлинный рисунок Ивана Билибина «Декорация к третьему акту оперы Руслан и Людмила» 1913 года. Историческому музею Южного Урала повезло иметь в своей коллекции оригинал одного из произведений мастера. На листе картона размером 34,5 на 57,7 сантиметра изображена голова витязя-великана, которую встречает на своем пути Руслан в последней картине второго действия, получив от нее волшебный меч - оружие против Черномора. Рисунок выполнен графитным карандашом и раскрашен акварелью. В нем безошибочно узнается знаменитый «билибинский стиль» с его четкими контурами и однотонной заливкой.

Выставка в Государственном историческом музее Южного Урала на Труда, 100 откроется первого июля – в малом выставочном зале западной башни.