Радио ОЛИМП дарит челябинцам волшебный праздник и доброе новогоднее кино

Челябинцев приглашают на яркое событие уходящего года – «КИНОЁЛКУ Радио ОЛИМП» (12+).

Ну какой Новый год без любимых фильмов?! Это праздник для детей и взрослых – веселые конкурсы для всей семьи, любимые песни, хороводы вокруг елки и очень-очень много подарков!

Необычную программу для гостей готовят ведущие шоу на «УТРО НА ОЛИМПЕ» Арина Сергеева и Роман Прецер. Остроумные конкурсы, которые радуют слушателей каждое утро на 104.5 FM, в этот раз пройдут под огромной ёлкой главного холла КРК Мегаполис. Отдельный сюрприз – просмотр доброй новогодней комедии «Елки 9».

Обещал заглянуть на «КИНОЕЛКУ Радио ОЛИМП» и главный зимний волшебник – Дед Мороз с мешком подарков для всех тех, кто в него верит. Ведь чудеса там, где Радио ОЛИМП.

«КИНОЁЛКА Радио ОЛИМП» пройдет завтра, 21 декабря, в 18.00