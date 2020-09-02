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Ко Дню воинской славы России

Речь Сталина об окончании Второй мировой — на сайте Исторического музея

Культура
Сегодня, 16:36
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В день 75-летия окончания Второй мировой войны Исторический музей Челябинской области предлагает южноуральцам послушать речь Иосифа Виссарионовича Сталина, прозвучавшую по всесоюзному радио 2 сентября 1945 года.

Ее стоит послушать внимательно, поскольку эта речь и по сей день звучит актуально. Здесь же - кадры кинохроники с театра военных действий на Дальнем Востоке, фотографии советских солдат, которые меньше чем за месяц наголову разбили Квантунскую армию. И завершают видеосюжет редкие кадры — Парад Победы 16 сентября 1945 года в Харбине.

Солдаты-победители завершили свой боевой поход, который длился четыре года и три месяца. Благодаря им на земле воцарился долгожданный мир. За все это вечная слава народу-победителю. И вечная память тем, кто не дожил до этого парада в сентябре 1945 года.

Смотрите и слушайте материалы о финале Второй мировой на сайте Исторического музея.

 

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Теги
Государственный исторический музей Челябинска
Вторая мировая война
Иосиф Сталин
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