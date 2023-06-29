«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы

На выставке «Русская солонка» посетители челябинского Музея изобразительных искусств, могут принять участие в творческих мастер-классах, вдохновляясь русским орнаментом.

Выставка, посвященная солонке, поражает стилевым многообразием декоративно-прикладного искусства XIX – начала ХХ века. Проект не только демострирует солонку как предмет, но делает акцент на ее культурном и даже, сакральном значении. На выставке зрители знакомятся с традициями русского стола, узнают неочевидные факты, увидят солонки с разных уголков России и смогут принять участие в творческих мастер-классах, тематически связанных с выставкой.

Мастер-класс по рисунку сухой пастелью пройдет 29 июня в 18:30. Пастель — это мелки, спрессованные пигментом со связующим веществом. По консистенции пастель мягкая и нежная и подходит для деликатного и живописного рисования на бумаге или картоне. Благодаря работе с пастелью можно добиться нежных, светлых, мягких и бархатистых оттенков. На занятии участники попробуют технику сухой пастели и создадут эффектный и изящный рисунок.

Мастер-класс по рисунку акварелью и солью в субботу, 1 июля в 15:00. На мастер-классе участники познакомятся с акварелью, изучат основные принципы работы с ней и создадут готовую иллюстрацию необычным способом - с использованием соли. Сочетание соли и акварели поможет добиться интереснейших фактур и узоров.

Более наполненным поход в музей сделают экскурсии. На выходных будут доступны сборные экскурсии по выставке, а также индивидуальные по записи .

С полной программой мероприятий на выставке можно познакомиться на сайте музея.