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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.06.2023

У нового жилого комплекса на Братьев Кашириных будут свои садик и школа

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

 Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

В Увельском районе дети-сироты и переселенцы получили непригодные для жизни квартиры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

«Уральское поселение» представит на Бажовском фестивале рекордные 25 подворий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

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Челябинский музей изобразительных искусств
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Культура
29.06.2023 16:05

«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы

На выставке «Русская солонка» посетители челябинского Музея изобразительных искусств, могут принять участие в творческих мастер-классах, вдохновляясь русским орнаментом.

Выставка, посвященная солонке, поражает стилевым многообразием декоративно-прикладного искусства XIX – начала ХХ века. Проект не только демострирует солонку как предмет, но делает акцент на ее культурном и даже, сакральном значении. На выставке зрители знакомятся с традициями русского стола, узнают неочевидные факты, увидят солонки с разных уголков России и смогут принять участие в творческих мастер-классах, тематически связанных с выставкой.

Мастер-класс по рисунку сухой пастелью пройдет 29 июня в 18:30. Пастель — это мелки, спрессованные пигментом со связующим веществом. По консистенции пастель мягкая и нежная и подходит для деликатного и живописного рисования на бумаге или картоне. Благодаря работе с пастелью можно добиться нежных, светлых, мягких и бархатистых оттенков. На занятии участники попробуют технику сухой пастели и создадут эффектный и изящный рисунок.

Мастер-класс по рисунку акварелью и солью в субботу, 1 июля в 15:00. На мастер-классе участники познакомятся с акварелью, изучат основные принципы работы с ней и создадут готовую иллюстрацию необычным способом - с использованием соли. Сочетание соли и акварели поможет добиться интереснейших фактур и узоров.

Более наполненным поход в музей сделают экскурсии. На выходных будут доступны сборные экскурсии по выставке, а также индивидуальные по записи .

С полной программой мероприятий на выставке можно познакомиться на сайте музея.

Челябинский музей изобразительных искусств
мастер-классы
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В вузах Челябинской области будут организованы бюджетные места по программам бакалавриата и магис
29.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.06.2023 10:15

В Челябинской области растут темпы ввода жилья

27.06.2023 10:04

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы администрации Миасса перенесено

27.06.2023 09:50

«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу

27.06.2023 09:24

Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»

27.06.2023 09:14

Автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» теперь обслуживает другой перевозчик

27.06.2023 08:59

В Челябинске задержан подозреваемый в осквернении могил на Градском кладбище

27.06.2023 01:37

Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств

27.06.2023 01:10

Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам

26.06.2023 21:43

Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)

26.06.2023 18:45

Во вторник в Челябинской области - прохладно и ветрено, местами дожди

26.06.2023 18:14

По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело

26.06.2023 17:38

Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа

26.06.2023 16:34

Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители