Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим

В Государственном историческом музее Южного Урала побывал знаменитый российский актер Сергей Безруков, после экскурсии назвавший учреждение культуры на улице Труда, 100 потрясающим местом.

«Будете в Челябинске, обязательно загляните. Рекомендую», - написал Сергей Безруков на своей странице в соцсети.

Индивидуальную экскурсию для столичного гостя, прилетевшего в Челябинск со спектаклем «Казанова. Ars Vivendi» (постановку показали на сцене театра оперы и балета имени Глинки), музей организовал девятого декабря. Три зала постоянной экспозиции Сергей Безруков обошел в компании экскурсовода Анны Грудочко. Гость поблагодарил директора Исторического музея Владимира Богдановского за увлекательную экскурсию. Экспозицию Исторического Сергей Безруков нашел современной и содержательной.

В Челябинске актер, не изменяя своим традициям (так он сам написал на своей странице в ВКонтакте), успел и попариться в бане, которая в южноуральской столице – опять же по словам самого Сергея Безрукова – оказалась замечательная. Актер отметил, что баня есть лучший способ восстановить силы и отдохнуть душой на гастролях.

«Спасибо вам, дорогие мои, за теплый прием! Спасибо за овации, цветы, эмоции! До новых встреч!» - обратился Сергей Безруков к своим челябинским поклонникам со страницы в ВК.

Из Челябинска, встретившего его бодрящими морозами, актер отправился в Уфу – с тем же «Казановой», которого южноуральская столица увидела девятого декабря.