12.12.2022
Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим
12.12.2022
Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор
12.12.2022
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
12.12.2022
Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер
12.12.2022
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
12.12.2022
Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса
Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим
Знаменитый актер рекомендует всем гостям Челябинска посетить учреждение
09.12.2022
Знамя госкомитета обороны СССР передано на вечное хранение Историческому музею
09.12.2022
Школьные музеи Челябинска покажут свои богатства широкой публике
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
03.12.2022
Историческому музею Южному Урала подарят уникальную картину
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022