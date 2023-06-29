 Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»

Челябинский театр кукол имени В. Вольховского в ближайшее воскресенье, второго июля, завершает 87-ой театральный сезон. В оставшиеся до летнего отпуска дни на сцену театра выйдет «Дон Жуан» - премьерный спектакль для взрослого зрителя, первые показы которого уже обеспечили ему успех и прессу.

Каким был прошедший сезон театра, чем его творческий коллектив порадовал своих поклонников? На эти вопросы нашему корреспонденту ответила заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина:

«Прошедший сезон (2022-2023 г.г.) был не только насыщенным, но и интересным для зрителей разных возрастов. Театр выпустил пять премьер – это два спектакля для взрослых «Годунов» и «Дон Жуан» на большой сцене, а для детей «Неправильные сказки», «В гостях у дедушки Мороза» и «Простодурсен» на малой сцене. Кроме того, театр был организатором и успешно провёл фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Также успешно прошли его гастроли в Южно-Сахалинске по программе «Большие гастроли для детей и молодежи». Как лауреат Большого детского фестиваля участвовал в программе «Эхо БДФ» в Карелии со спектаклем «Полонез Огинского». Провел на своей сцене гастроли Магнитогорского театра кукол «Буратино» со спектаклем «Умка». А после трёхлетнего отсутствия в репертуар театра вернулась эпохальная, «золотомасочная» постановка «Удивительное путешествие кролика Эдварда».

К этим итогам стоит обязательно добавить то особое признание работы театра и его спектаклей, которые получили дальнейшую фестивальную жизнь. Так спектакль для взрослого зрителя «Годунов» приглашен для участия в трех крупных фестивалях – «Образцовфест» в Москве, «Рязанские смотрины» и на фестиваль в Йошкар-Оле. «Полонез Огинского» отправится покорять Камчатку на «Эхо БДФ», а спектакль «Неправильные сказки» поедет на фестиваль «В гостях у “Арлекина”» в Омск и примет участие в конкурсной программе Большого детского фестиваля в Москве.

Новый творческий год театра начнётся второго сентября с премьеры спектакля «Семья», адресованного маленьким зрителям (от одного года) и их родителям.

Также в новом 88-м театральном сезоне зрителей ждут несколько премьер на большой и малой сценах, гастроли театра кукол из Ханты-Мансийска, различные творческие проекты и праздники с участием самих зрителей.

Несмотря на свой солидный возраст, театр кукол по-прежнему остаётся молодым и по-прежнему открытым для всех - от ясельного до преклонного возраста.