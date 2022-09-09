Шел по городу художник: Челябинск в красках

Несколько месяцев в Челябинске не было большой выставки челябинских художников. И вот накануне Дня города такая экспозиция открылась в Выставочном зале Союза художников на улице Цвиллинга. Было многолюдно на открытии. Многие гости отмечали в разговоре между собой, что соскучились по подобным событиям.

Среди гостей встречались известные персоны в мире искусства - скульптор Виктор Митрошин, детский поэт Нина Пикулева, директор Музея изобразительных искусств в Челябинске Станислав Ткаченко, известный московский портретист Игорь Белковский, гостивший в эти дни в городе...

В экспозиции выставки – живописные картины и графика, скульптуры, керамика. Бронзовые работы Виктора Митрошина и Андрея Старцева всегда привлекали внимание публики. Представлены произведения этих уральских «бронзовых дел мастеров» и в открывшейся экспозиции.

Среди картин встречаются работы, как молодых авторов, так и признанных мастеров живописи – Анатолия Ладнова, Василия Соловьева…

Стоит сказать о самом выставочном зале и о челябинском Союзе художников, переживающих в последние годы трудные времена.

Есть такая фраза: «Обидеть художника может каждый».

Челябинские художники уверены, что в регионе пришло время обратить на них внимание. Причем, повод для этого оказался, мягко говоря, не творческий и неприятный.

За свою 85-летнюю историю у челябинской организации Союза художников было немало кризисных ситуаций.

Год назад челябинские художники столкнулись со столь серьезными проблемами, которые потребовали от них и мобилизации собственных сил и необходимости обращения за помощью к властям и предпринимателям города и региона.

Жизнь челябинских художников прошлой осенью предстала не только в новых картинах и выставках, но и в арестованных счетах и больших долгах по всем статьям коммунальных расходов, а также в отсутствии арендаторов в выставочном зале в центре города.

Таковым оказалось хозяйственное наследие южноуральских художников. Принял его тогда новый председатель региональной организации Геннадий Жихарев.

«У разбитого корыта», - говорили в его сторону одни. Другие же смотрели с надеждой. Жихарев не только художник, но еще и предприниматель с многолетним опытом.

Челябинск - один из немногих городов в стране, где у художников есть свой выставочный зал в самом центре города и художественный фонд.

«Мы некоммерческая организация, и у нас нет дотаций на содержание зданий. Долгое время нас спасали крупные арендаторы, но два года назад они съехали. Найти новых пока не удается. Существенным ударом стало увеличение кадастровой стоимости недвижимости со всеми вытекающими из этого факта налоговыми нагрузками», - отмечала тогда искусствовед Елена Устьянцева.

Она предлагала снижать затраты, оспаривать в судах кадастровую стоимость недвижимости, искать новые каналы взаимодействия с крупными промышленными предприятиями, предлагая взаимовыгодные проекты.

Может промышленный город обойтись без картин и художников? Наверное, да. Так же, как лес может обойтись без пения птиц, а улицы городов – без деревьев. Но как-то в таком лесу и таком городе без птиц и деревьев будет неуютно.

Художники и поэты делают жизнь нашу более красивой и интересной. Не случайно во все времена во всех странах и при всех режимах власти заботились о поэтах и художниках.

Вспоминая недавнюю историю Южного Урала, стоит вспомнить и то, как губернатор Петр Сумин всячески старался помочь художникам. Память об этом живет и сейчас.

Геннадий Жихарев считает, что и к предпринимателям, и к властям обращаться за поддержкой надо, но сначала нужно самим показать, что художники не собираются «сидеть без дела», самим сделать первый шаг по изменению финансовой ситуации к лучшему.

В качестве первого антикризисного мероприятия открылась год назад благотворительная выставка-продажа произведений челябинских художников.

Все члены региональной организации выразили желание предоставить свои работы для продажи. Выставку назвали «Спасибо».

Средства от реализации работ художников пошли на погашение долгов. Не всех, к сожалению, но это позволило продержаться в течение последнего года.

Сейчас, как и раньше, актуальна задача привлечь к этой теме внимание власти, бизнеса, любителей изобразительного искусства, считает Геннадий Жихарев.

Выставка «Мой город. Моя страна» покажет родной города «в красках», что, безусловно, оценят ее посетители.

А сама выставка показала – жизнь продолжается.