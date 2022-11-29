Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»

Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала одержали победу во всероссийском конкурсе визуального творчества «Нарядная Русь» с проектом «Уральский look».

Музейные работники Эльвира Дружинина, Тимур Сафиуллин и Евгений Ядрышников из Центра традиционной культуры Южного Урала завоевали диплом лауреата первой степени в номинации «Этнографический костюм», представив на конкурс видеоролик «Девичий праздничный костюм Златоустовского уезда Уфимской губернии».

Вдохновленные победой, челябинцы готовятся к работе над вторым сезоном проекта «Уральский look», рассказали в Историческом музее.

Всероссийский конкурс визуального творчества «Нарядная Русь» проводится Государственным Российским домом народного творчества имени Поленова и посвящен популяризации народного костюма.