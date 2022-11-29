29.11.2022
Продукцию ООО «ММК-УГОЛЬ» оценили на самом высоком уровне
29.11.2022
Мировая премьера: в Челябинске ставят балет «Бесприданница»
29.11.2022
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
29.11.2022
В Челябинске временно приостановят обслуживание 16-го автобусного маршрута
29.11.2022
В Челябинске отменяют автобусный маршрут №77
28.11.2022
Челябинский монастырь получил в дар икону, писанную на Святой Горе Афон
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
«Уральский look» признан одним из лучших проектов всероссийского конкурса
25.11.2022
Исторический музей Южного Урала посвятил своему грядущему столетию выставку бесценных книг
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
17.11.2022
Исторический музей Южного Урала готовит будущее художественной фотографии
03.11.2022
Казанская икона Божией Матери станет единственным экспонатом выставки в Челябинске
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022