Студенческие билеты и зачетки известных южноуральцев

В богатой коллекции Государственного исторического музея Южного Урала (Челябинск) есть предметы практически на все случаи жизни. Вот и к Татьяниному дню нашлось кое-что интересное: студенческие билеты и зачетные книжки наших выдающихся земляков.

Особый интерес представляют документы, принадлежавшие великой конькобежке Лидии Скобликовой, шахматисту Льву Кайеву, а также потомкам челябинского публициста и фотографа начала XX века Константина Теплоухова.

Лидию Павловну Скобликову мы знаем, как единственную в мире шестикратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту. Но в 1956 году, когда она стала студенткой Челябинского педагогического института, за ее плечами был только титул чемпионки родного Златоуста. Открыв первую страницу ее студенческого билета, мы видим, что училась она на факультете физвоспитания. И тут можно только порадоваться, что обычным тренером в ДЮСШ она так и не стала.

Судьба выдающегося шахматиста и шахматного композитора Льва Алексеевича Кайева (1913–1942) была трагичной. Будучи самоучкой из крестьян, он, тем не менее, достиг больших высот в искусстве шахматной игры: дважды занимал призовые места на чемпионатах РСФСР, получил титул мастера спорта, был автором многих известных шахматных задач и этюдов. С 1936 года Кайев жил в Челябинске, где работал инструктором по шахматам и руководил местной шахматной организацией. С началом Великой Отечественной войны он отправился на фронт и погиб в расцвете жизни и таланта весной 1942 года. Хранящийся в фондах Исторического музея студенческий билет Кайева относится к дочелябинскому периоду его жизни, когда он учился во Всесоюзном заочном институте финансово-экономических и счетных наук.

Константин Николаевич Теплоухов был человеком любознательным и передал это качество потомкам. Его дочь Анна Константиновна, уже работая преподавателем физики в Челябинском педучилище, в 1948 году поступила в Вечерний университет марксизма-ленинизма при Челябинском горкоме ВКП(б). Судя по ее зачетной книжке, студенткой она была прилежной: оценки все сплошь «отлично» да «хорошо».

А вот внуку Теплоухова Алексею учеба в Челябинском институте механизации сельского хозяйства давалась с трудом. Интересная деталь: судя по его зачетке, 80 лет назад студентам со слабыми знаниями по предмету ставили не «удовлетворительно», как сейчас, а «посредственно». Такая оценка нам видится более логичной и конкретной, чем современное размытое «удовлетворительно».