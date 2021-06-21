«Светлые души» НХТ получили высшую награду «У Троицы»

Новый художественный театр Челябинска одержал очередную победу на престижном международном фестивале. Вчера (20 июня) в старинном Сергиевом-Посаде, в день Светлого праздника Троицы, VII Международный театральный фестиваль, который и носит название «У Троицы», подвёл итоги. Лучшим спектаклем признан спектакль Нового Художественного театра «Светлые души» по рассказам В. М. Шукшина (режиссёр-постановщик – Евгений Гельфонд).

Как рассказала корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Майя Давыдова-Брандесова, на фестивале было представлено 16 спектаклей - из Москвы, Вологды, Мальмё (Швеция), Санкт-Петербурга, Владимира, Челябинска, Перми, Донецка.

Среди участников были такие известные коллективы, как Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой, Московский областной театр юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой, Московский драматический театра Армена Джигарханяна, Пермский театр «У Моста», Вологодский камерный драматический театр, а также известный шведский режиссёр, актёр и музыкант Элиаш Файнгерш. Вот в такой серьёзной компании оказался Челябинский театр. Тем весомее и ярче воспринимается его победа.

Члены жюри фестиваля в составе председателя жюри – профессора РИТИ (ГИТИС) Нины Шалимовой, театрального критика, обозревателя газеты «Известия» Евгения Авраменко и театрального критика Алексея Пасуева дали высокую оценку работе Евгения Гельфонда и всем участникам его светлого и проникновенного спектакля, который пользуется большим успехов не только в родном городе, но и везде, где бы он не побывал.

Старинный подмосковный город подарил челябинским артистам праздник, пиком которого для всего коллектива НХТ стала ещё одна вершина, взятая перед завершением собственного и очень успешного (несмотря на пандемию) творческого года.