«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК

В Челябинском институте культуры (25 и 26 февраля) начались Х Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве». Они продолжатся ещё 12 и 13 марта. Это мероприятие проводится с 2001 года и посвящено памяти уральского ученого, филолога, фольклориста, профессора ЧГИК

Александра Ивановича Лазарева. На протяжении многих лет Александр Иванович занимался исследованием южноуральского фольклора и воспитал не одно поколение своих учеников и последователей.

Одно из ярких событий программы Лазаревских чтений - выступление студентов хореографического факультета. «Танцевальный десант. Танцы народов Челябинской области» - такое название носит проект кафедры педагогики хореографии, разработанный под руководством профессора Татьяны Дубских. В концертную программу вошли танцы народов, проживающих на территории Челябинской области— русские, украинские , татарские, башкирские. В этот раз выступление студентов дополнилось болгарским, корейским, немецким, монгольским, китайским, цыганским танцами. Завершилась концертная программа традиционным мастер—классом со зрителями, на котором были разучены характерные движения многих национальных танцев. А в фойе участники конференции смогли не только посмотреть выставку национальных костюмов, но и сфотографироваться в них.