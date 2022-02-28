«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Карталы
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Веселый, активный, с заразительным смехом. На вид вроде бы обычный ребенок. А если приглядеться –
День редких заболеваний
День редких заболеваний
28.02.2022

День редких заболеваний

Он должен быть счастливым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске будут спасть от разрушения историческое здание в центре города – одноэтажный деревян
28.02.2022

В Челябинске будут спасать от разрушения историческое здание на улице Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске планируют увеличить количество общественного транспорта, который будет выходить на л
Транспорт
Транспорт
28.02.2022

В Челябинске общественного транспорта стает больше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области внесены изменения в порядок назначения областного материнского капитала.
28.02.2022

В Челябинской области вводят индивидуальный подход при назначении областного маткапитала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по вопросам строител
28.02.2022

Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Челябинские власти планируют изменить облик тридцати автомобильных стоянок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

«Омнибус» ставит в Златоусте «Ловушку для одинокого мужчины»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Жители Бакала могут остаться без отопления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Сатка получила жизненно важное медицинское оборудование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов

Культура
28.02.2022 11:47

«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК

В Челябинском институте культуры (25 и 26 февраля)   начались Х Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве». Они   продолжатся ещё 12 и 13 марта. Это мероприятие проводится с 2001 года и посвящено памяти уральского ученого, филолога, фольклориста, профессора ЧГИК

Александра Ивановича Лазарева. На протяжении многих лет Александр Иванович  занимался исследованием южноуральского фольклора и воспитал не одно поколение своих учеников и последователей.

 Одно из ярких событий программы Лазаревских чтений - выступление студентов хореографического факультета. «Танцевальный десант. Танцы народов Челябинской области» - такое название носит проект кафедры педагогики хореографии,  разработанный под руководством  профессора Татьяны Дубских. В концертную программу  вошли танцы народов, проживающих на территории Челябинской области— русские, украинские , татарские, башкирские. В этот раз выступление студентов дополнилось  болгарским, корейским, немецким, монгольским, китайским, цыганским танцами. Завершилась концертная программа традиционным мастер—классом со зрителями, на котором были разучены  характерные движения многих  национальных танцев. А в фойе участники конференции  смогли не только посмотреть выставку национальных костюмов,  но и сфотографироваться в них.

 

Автор:  Людмила Фёдорова
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Веселый, активный, с заразительным смехом. На вид вроде бы обычный ребенок. А если приглядеться –
День редких заболеваний
День редких заболеваний
28.02.2022

День редких заболеваний

Он должен быть счастливым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске будут спасть от разрушения историческое здание в центре города – одноэтажный деревян
28.02.2022

В Челябинске будут спасать от разрушения историческое здание на улице Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске планируют увеличить количество общественного транспорта, который будет выходить на л
Транспорт
Транспорт
28.02.2022

В Челябинске общественного транспорта стает больше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области внесены изменения в порядок назначения областного материнского капитала.
28.02.2022

В Челябинской области вводят индивидуальный подход при назначении областного маткапитала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по вопросам строител
28.02.2022

Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат челябинской гордумы Виталий Паутов опроверг информацию о его задержании сотрудниками ФСБ.
Общество

Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля

25.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Цены на молочную продукцию выросли, но на школьниках Магнитогорска (Челябинская область) это не о
Общество

В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко

24.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбасс
Федерация

Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе

24.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Челябинской области почтили память погибших воинов, отд
Общество

В Челябинской области почтили память погибших воинов

23.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще раз заявил о готовности региона принять беженц
Общество

Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области

22.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Информационное агентство «Урал-пресс-информ» (Челябинская область) на день сменит цвет сайта. Ярк
Общество

URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями

21.02.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

28.02.2022 12:02

Челябинские власти планируют изменить облик тридцати автомобильных стоянок

28.02.2022 12:01

«Омнибус» ставит в Златоусте «Ловушку для одинокого мужчины»

28.02.2022 11:47

«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК

28.02.2022 11:39

Он должен быть счастливым

28.02.2022 11:32

В Челябинске будут спасать от разрушения историческое здание на улице Цвиллинга

28.02.2022 11:30

В Челябинске общественного транспорта стает больше

28.02.2022 11:24

Жители Бакала могут остаться без отопления

28.02.2022 11:20

В Челябинской области вводят индивидуальный подход при назначении областного маткапитала

28.02.2022 11:07

Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов

28.02.2022 11:06

Сатка получила жизненно важное медицинское оборудование

28.02.2022 11:05

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов

28.02.2022 10:33

Спецоперация на Украине. Главное за сутки

28.02.2022 10:32

Котова потребовала избавить город от снежных куч

28.02.2022 10:06

В Челябинской области начали внедрять систему долговременного ухода за пожилыми

28.02.2022 09:48

Челябинские полицейские и представители ЮУГМУ поделились своими знаниями с воспитанниками «Акварели»

28.02.2022 09:46

В понедельник у православных начинается масленичная неделя

28.02.2022 09:39

Муниципалитеты наделили полномочиями по тушению ландшафтных пожаров

27.02.2022 21:07

В Челябинске партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию

27.02.2022 19:46

В понедельник в Челябинской области местами мокрый снег с дождем

27.02.2022 19:26

#Челябинскредкий высветится на телебашне

27.02.2022 19:20

Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля

27.02.2022 14:30

Через тернии к счастью

27.02.2022 13:01

Евросоюз закроет воздушное пространство для российских самолетов

27.02.2022 12:59

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями Украины

27.02.2022 10:57

Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ

27.02.2022 10:54

Западные страны анонсировали новые санкции: отключение от SWIFT и заморозка активов Центробанка

26.02.2022 19:42

Грозит пожизненное лишение свободы

26.02.2022 19:38

Сборная России по ски-кроссу провела открытую тренировку с участием спортсменов Грузии и Японии

26.02.2022 19:31

Латвия закроет воздушное пространство для российских самолётов. Аналогичное решение приняли ещё 4 страны

26.02.2022 19:26

Дмитрий Медведев о санкциях: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни»

26.02.2022 19:25

Дмитрий Медведев пригрозил западным странам национализацией имущества иностранцев

26.02.2022 19:22

Польша отказалась от матча с Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира

26.02.2022 19:17

Челябинцев приглашают познать науку через искусство танца

26.02.2022 19:11

Роскосмос приостановил запуски с космодрома Куру в ответ на санкции

26.02.2022 14:54

«Мам, да она планеты перепутала»

26.02.2022 14:05

Челябинская область признана одной из лучших территорий промышленного туризма страны

26.02.2022 13:23

Военные следователи Челябинского гарнизона раскрыли лицеистам «тайны» профессии

26.02.2022 10:43

ЕС ввёл санкции против Путина и оборонных предприятий России

25.02.2022 23:28

Рыжее солнышко: лисенок-инвалид из Копейска по имени Ник ищет дом и ответственных хозяев

25.02.2022 22:18

Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады

25.02.2022 22:12

Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области

25.02.2022 21:42

В Челябинской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

25.02.2022 20:29

В шести городах Челябинской области установятся НМУ до вечера понедельника

25.02.2022 19:59

В выходные днем в Челябинской области ясно и по-весеннему тепло

25.02.2022 19:44

У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота

25.02.2022 18:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные

25.02.2022 18:08

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением

25.02.2022 17:51

Улицу Российскую в Челябинске освободят от сухих и опасных деревьев

25.02.2022 17:19

Россияне не смогут расплатиться за границей картами пяти банков. Apple Pay и Google Pay для них тоже отключат

25.02.2022 17:08

Полицейские Челябинска задержали интернет-мошенника из Екатеринбурга

25.02.2022 17:00

Определен поставщик первой в 2022 году партии трамваев в Челябинск

25.02.2022 16:53

Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе

25.02.2022 16:47

Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского

25.02.2022 16:40

Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды

25.02.2022 16:06

В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций

25.02.2022 15:55

Житель Магнитогорска набрал кредитов на четыре миллиона рублей, развелся и сбежал

25.02.2022 15:48

Дело депутата ЗСО, обвиняемого в даче взятки, передано в суд

25.02.2022 15:43

Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля

25.02.2022 15:39

Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы

25.02.2022 15:08

Улететь в Лондон станет сложнее: Росавиация запретила британским авиакомпаниям рейсы в Россию

25.02.2022 14:55

За сутки заболело ковидом 2948 южноуральцев, умерло 20

25.02.2022 14:42

Клуб «Наше место» приглашает челябинцев на «Танцевальный джем»

25.02.2022 14:22

Минтранс и Ростуризм организовали «Горячие линии» в связи с закрытием аэропортов на Юге страны

25.02.2022 14:08

Денис Пушилин сообщил о потерях среди военнослужащих ДНР и ЛНР

25.02.2022 13:38

В Магнитогорске полиция отчиталась перед депутатами

25.02.2022 13:38

Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД

25.02.2022 13:32

Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора

25.02.2022 13:22

Российские военные сообщили о контроле над Чернобыльской АЭС

25.02.2022 13:14

Челябинская область сожалеет об отмене Кубка мира в «Солнечной долине»

25.02.2022 13:11

Грандиозный проект Виктора Рашникова «притянул» в Магнитогорск рестораторов и представителей индустрии общепита

25.02.2022 13:04

Разглядели звезды

25.02.2022 12:53

По требованию прокуратуры: коммунальщики Копейска сделают перерасчет начислений за холодную воду жителям Старокамышинска

25.02.2022 11:42

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях

25.02.2022 11:07

В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца

25.02.2022 10:52

Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится

25.02.2022 10:44

Россиян попросили отложить поездки на юг

25.02.2022 10:03

США ввели ограничения на операции в долларах и евро. И это только один пункт из списка новых санкций

25.02.2022 09:53

Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи

25.02.2022 09:49

Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации

25.02.2022 09:41

Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме

25.02.2022 09:35

В Челябинске прошли общественные слушания по метротраму: живого общения не получилось

25.02.2022 09:25

ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям

25.02.2022 09:19

В Челябинской области обнулят налог для инвесторов строительства крупных объектов спорта

25.02.2022 09:14

Санкции Великобритании: «Аэрофлот», экспорт технологий, заморозка активов ВТБ

24.02.2022 21:55

РЖД запустили дополнительные поезда из городов юга России

24.02.2022 21:10

Водитель родился в рубашке: в Челябинске экскаватор смял легковой автомобиль

24.02.2022 19:32

Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа

24.02.2022 19:15

В пятницу в Челябинской области лишь местами ожидается снег

24.02.2022 19:07

Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

24.02.2022 18:58

В Челябинской области созданы три пункта для беженцев

24.02.2022 18:26

Молодые семьи Челябинска смогут улучшить жилищные условия благодаря господдержке

24.02.2022 18:18

В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» появится новое пространство для пешеходов

24.02.2022 18:14

РЖД вводит ограничения на перевозку грузов в Украину и открывает «горячую линию» для грузоотправителей

24.02.2022 18:05

В Кремле назвали цель военной спецоперации: зачистить Украину от нацистов

24.02.2022 17:37

Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала

24.02.2022 17:26

В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»

24.02.2022 17:23

Два российских гражданских судна подверглись обстрелу

24.02.2022 17:19

В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко

24.02.2022 17:18

В Челябинской области расширили меры поддержки детей погибших участников войны

24.02.2022 17:05

В Челябинске сотрудники полиции массово проверили маршрутчиков