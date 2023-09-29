«Тебе, Небесному Царю»: в Челябинске готовят очередную грандиозную выставку Музеев Московского Кремля

В Челябинске 18 октября откроется новая выставка Музеев Московского Кремля «Тебе, Небесному Царю».

В центре экспозиции – родовые реликвии русских государей и именитых людей, которые они – равно как и различную утварь – жертвовали на протяжении столетий кремлевским храмам и прославленным монастырям России.

Среди экспонатов выставки, которая откроется в стенах Государственного исторического музея Южного Урала во втором месяце осени, - иконы и запоны с окладов 16-17 веков, ведро и блюда от мастеров Германии начала 17 века, редкие ювелирные украшения.

Водосвятная чаша и благословенный крест, которые смогут вживую увидеть челябинцы и гости города, - это вклады династии Юсуповых в церковь Покрова Богоматери в Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке в Москве. Настоятельницей его была великая княгиня Елизавета Федоровна.

Немало экспонатов готовящейся к открытию выставки – это царские вклады. Среди самых ранних — икона 16 века «Богоматерь Знамение» в драгоценном окладе, принадлежавшая царю Федору Ивановичу и принесенная в храм-усыпальницу в качестве гробовой иконы. Кроме того, можно будет увидеть уникальное явление в русской средневековой культуре — мерную икону сына царя Михаила Федоровича «Святой Иоанн Белогородский», созданную ко дню его крещения.

Как рассказали в Историческом музее, взору зрителей предстанут удивительной красоты драгоценные запоны с оклада самой почитаемой иконы Московского царства «Богоматерь Владимирская». По словам экспертов, запоны для украшения древнего золотого убора были взяты из Государевой казны в эпоху царствования Федора Алексеевича. Также подобные запоны могли украшать предметы царского гардероба.

Западноевропейским памятникам серебряного дела будет посвящен отдельный раздел выставки. В этой группе выделяется массивное восьмигранное ведро с пышным ренессансным орнаментом, изначально предназначенное для охлаждения вина. Его «положили» в 1652 году в Успенский собор Московского Кремля царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична.

Отдельную небольшую группу составляют вклады князя Александра Михайловича Голицына — государственного деятеля, дипломата и мецената — в московский Богоявленский монастырь. Это кувшин со сценами из истории Юдифи и рукомойный прибор работы аугсбургских мастеров 17 века.

Интересна также серебряная утварь, которую крупный государственный деятель и дипломат Петр Андреевич Толстой передал перед смертью в Соловецкий монастырь. Это кувшин и тазик для бритья, которые впоследствии использовались для омовения рук. Оба предмета - авторства итальянских среброделов.

Выставка откроется 18 октября в Большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала и станет шестым совместным проектом челябинского учреждения с Музеями Московского Кремля.