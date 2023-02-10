«Томас» отметит в Челябинске и Миассе двадцатилетие славного «Командора»

Известная российская рок-группа «Томас» отметит двадцатилетие альбома «Командор» концертами в Миассе (клуб «Tramontana») - 18 февраля и в Челябинске («TheБочка») - 19 февраля.

Заглавная песня альбома, презентация которого состоялась два десятилетия назад в челябинском Центре делового сотрудничества, широко известна в нашей стране и любима многими ее гражданами: «Командор» занимал верхние строчки хитпарадов молодежных радиостанций и на ТВ, вошел в популярные сборники «Нашествие. Шаг 10» и стал саундтреком к фильму Балабанова «Война».

Группа «Томас» образовалась в октябре 1995 года в Челябинске, ее бессменным лидером является Александр Самойленко - русский музыкант, мультиинструменталист и автор песен.

Отметившись в эфире радио «Maximum» и выступив на сцене МДМ по случаю презентации сборника новой гитарной музыки «2000% живой энергии» в октябре 1996 года, музыканты отправились в творческий отпуск.

В декабре 1998 года первый релиз - альбом «Слезы Дьявола». Весной 2000 года песня «Немой эскиз» попадает в эфир радиостанции «Наше радио» и в сборник «Нашествие. Шаг 4», после чего группу приглашают выступить на фестивале «Нашествие» в Раменском.

В 2001-м - участие в «Феллини-туре» и совместная работа с Ильей Кормильцевым над саундтреком к мистическому многосерийоному телевизионному художественному фильму «Тайный знак».

2002 год - запись альбома «Командор» и совместные концерты с легендой британского рока Кеном Хенсли. С тех пор прошло два десятилетия, а «Командор» и сегодня не теряет своей актуальности и по-прежнему любим слушателями. И совсем скоро хиты, вошедшие в этот славный альбом, порадуют жителей и гостей Челябинска и Миасса.

ВИДЕО: Саша Самойленко & TOMAS band/ВКонтакте