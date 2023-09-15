15.09.2023
Наталья Котова рассказала о благоустройстве улицы Карла Маркса
15.09.2023
Фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» приглашает южноуральцев
15.09.2023
Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября
15.09.2023
В Челябинске скоро отменят троллейбус шестого маршрута «ЧТЗ – Первоозерный»
15.09.2023
ЮУТПП приглашает на семинар по вопросам маркировки интернет-рекламы
15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
Туристическая сага Александра Меньшикова
29.08.2023
В Доме Покровского представили мемуары Константина Теплоухова о жизни Челябинска
24.08.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на семинар по истории костюма
24.08.2023
К 153-летию Константина Теплоухова: Исторический музей презентует «книгу жизни» старого Челябинска
23.08.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на перфоманс-променад
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023