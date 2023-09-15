Туристическая сага Александра Меньшикова

Фонды Государственного исторического музея Южного Урала пополнились коллекцией снимков радиоинженера, туриста, члена Челябинского фотоклуба Александра Меньшикова (31 декабря 1937 года – третье апреля 1987 года).

Александр Григорьевич родился в селе Щелкун Сысертского района Свердловской области. После школы окончил Челябинский радиотехникум, связав свою дальнейшую жизнь с Южным Уралом и Челябинском. Работал техником в Саткинской конторе связи, по окончании в 1963 году Челябинского политехнического института (ЧПИ) остался там работать в должности инженера-исследователя.

В 1965-1968 годах обучался в аспирантуре на кафедре радиотехнических систем. Работал в ЧПИ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, защитил кандидатскую диссертацию. В 1980-е годы трудился на Южноуральском заводе «Кристалл», в Миасском филиале ВНИИ «Эталон», заведовал отделом проблемной лаборатории «Электрон» в ЧПИ.

Судя по громадной коллекции фотографий (несколько фотоальбомов и несколько сотен «пробников»), главной любовью его жизни были походы, путешествия и сплавы по горным рекам. Этим путешествиям посвящена львиная доля коллекции Александра Меньшикова.

Самые ранние его снимки датируются 1966 годом, когда группа челябинских туристов отправилась на Приполярный Урал, совершив восхождение на вершины Манарага и Народная (высочайшая гора Урала, 1895 метров над уровнем моря). А дальше - Средняя Азия, Красноярский край, Забайкалье и другие местности, куда редко ступает нога среднестатистического туриста.

У Меньшикова был обычный «Зенит» с простенькой оптикой, снимки преимущественно бытовые (впрочем, снимок «Пожар в тайге» был напечатан в журнале «Советское фото», попадаются и хорошие пейзажи).

Но главное, что его карточки замечательно отражают первопроходческий дух ИТРовцев 1960-х - самодеятельных туристов, сплавщиков и альпинистов.

Увы, но многие снимки не подписаны - непонятно, когда, где и с кем путешествовал автор. Если кто-то узнает на этих фото знакомые лица - поделитесь, пожалуйста, информацией с отделом фотонаследия Исторического музея Южного Урала.

«Благодарим детей Александра Меньшикова за то, что сберегли творческое наследие отца и передали его нам», - отмечают в музее.