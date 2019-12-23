Участники проекта «ТелеЁлка» первыми встретили  Карлсона в театре драмы

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова в прошедшую субботу, 21 декабря, стартовала новогодняя кампания. С этого дня и до конца зимних каникул самым большим другом юных зрителей станет самый главный шалун всех времен и народов – Карлсон, герой известной и любимой у детворы сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен.

В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живёт самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трёх самых обыкновенных детей – Боссе, Бетан и Малыша.

Именно так начинается сказка о самом добром, толстеньком, смешном человечке с пропеллером на спине по имени Карлсон. Он живет на крыше, очень любит шалить и укрощать суровых домомучительниц. Он стал лучшим другом Малыша, а семья Свантесон забыла о тишине и покое, потому что теперь в их доме то и дело что-то исчезает, вспыхивает и взрывается. Но это, как говорит Карлсон: «Пустяки, дело житейское!»

Показы новогодней сказки в театре драмы будут проходить по 7 января. А накануне премьеры (20 декабря) участники проекта «ТелеЁлка» собрались у театра драмы в традиционный «Большой хоровод», чтобы дать старт новогодним праздникам. В этот день одна из ёлок у центрального входа в театр была украшена эксклюзивными игрушками, созданными участниками проекта «ТелеЁлка» (ЧГТРК). Они и стали первыми зрителями спектакля «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».