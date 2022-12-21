«Уральская горнозаводская цивилизация» от «URAL SCIENCE»

Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова представляет на своём сайте цикл научно-популярных видеолекций под названием «Уральская горнозаводская цивилизация».

«Этот цикл, - рассказывает директор Киноцентра Юрий Сычёв, - посвящен первой промышленности региона, уникальному культурному феномену — «державе» уральских городов-заводов XVIII-XIX веков с её особым градостроительством, технологией производства, архитектурой, бытом, мифологией, системой ценностей и самобытными героями. Цикл состоит из 13 эпизодов. Об особенностях формирования исторического феномена «горнозаводской цивилизации», об истории развития металлургической промышленности на Южном Урале, о талантливых заводчиках-предпринимателях и укладе жизни горнозаводских рабочих рассказывают ведущие ученые, историки, публицисты и краеведы региона - Николай Антипин, Гаяз Самигулов, Юрий Окунцов, Альфия Татаркина и Игорь Новиков».

По словам директора Киноцентра. малоизвестные факты об истории региона, изложенные в увлекательной научно-популярной манере и снабженные компьютерной графикой – это то, что отличает проект «URAL SCIENCE» от многочисленных учебников и энциклопедий. Лекции длятся по 10-20 минут, что позволяет быстро погрузиться в неизвестную тему и узнать новые факты о жизни Южного Урала. Они используются в библиотеках, на занятиях в колледжах и вузах региона, а также размещаются в исторических интернет-сообществах от Москвы до Казахстана. Теперь этот цикл можно найти на сайте областного Киноцентра.

«Сегодня поглощение контента в сети не исключение, а скорее норма жизни, - комментирует новшество специалист Киноцентра режиссер проекта, кандидат культурологии Александра Петрова. - Все мы хотя бы единожды смотрели передачу на «History» о египетских пирамидах или лекции об искусстве Возрождения на YouTube. Но почему мы не смотрим контент о родном крае, о близкой нам истории и культуре? Когда мы задумались над этим и исследовали просторы интернета, то пришли к печальному ответу: смотреть нам практически нечего. Тогда и появилась идея сделать большой проект, объединяющий циклы научно-популярных видеолекций по истории, культурологии, археологии, палеонтологии, этнографии, искусствоведению и другим направлениям, связанным именно с нашим регионом».

По словам продюсера проекта, кандидата культурологи, доцента Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского Натальи Лысовой, главная задача новшества - открыть Южный Урал самим южноуральцам, повысить интерес местных жителей к краеведению, а также побудить исследователей к разработке краеведческой проблематики.

Лекции проекта «URAL SCIENCE» об уральской горнозаводской промышленности можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Креативные индустрии Урала», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Яндекс-Дзен.

Проект «URAL SCIENCE» реализуется АНО «Креативные индустрии Урала» и активно поддерживается Фондом грантов губернатора Челябинской области, а также Федеральным агентством по делам молодежи.