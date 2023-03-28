В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat» 

С 4 по 15 апреля на Южном Урале пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat». Лейтмотивом фестиваля этого года станет эстрадная классика ХХ века: рок, джаз и популярная музыка во всём разнообразии.

4 апреля «Весенний beat» откроет «Beat-вернисаж» в Публичной библиотеке. Челябинская художница и певица Светлана Боур представит зрителям свои картины, посвящённые современной музыке. Также посетители вечера смогут познакомиться с энциклопедической, публицистической и художественной литературой о музыке, которую специально для вернисажа подобрала заместитель директора Публичной библиотеки Наталья Соловьёва. А завершит вечер классика рока в исполнении харизматичного дуэта гитариста Александра Петренко и Светланы Боур.

6 апреля фестиваль предложит любителям песни спеть любимые рок-хиты вместе с ветеранами челябинской рок-сцены – группой Rock Is под управлением вокалиста Амира Исламова. Ансамбль выступит в баре «Фортепьяно», а после концертной части разучит вместе с публикой шлягер, название которого музыканты пока держат в секрете.

Обязательная часть программы весеннего праздника музыки – вокальный конкурс «Весенняя beat-ва детских хоров». Финал хорового батла между детскими вокальными коллективами Южного Урала состоится 8 апреля в Театральном корпусе Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. Сегодня последний день, когда оргкомитет принимает заявки от хоров и ансамблей из разных городов Урала, а 8 апреля на гала-шоу с помощью компетентного жюри выберут лучших. Почётными гостями внеконкурсной программы станут Вокально-инструментальный ансамбль студентов и преподавателей эстрадно-джазового отделения ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского и оркестр «Флейты Челябинска».

11 апреля впервые на сцене Детской филармонии Южного Урала состоится рассказ-концерт «Золотое наследие ХХ века: джаз и рок», который подготовили историк музыки Наталья Риккер и ведущие солисты Челябинской государственной филармонии – вокалистка Кристина Рыжковская, гитарист-виртуоз Константин Корчагин, бас-гитарист Станислав Бернштейн и барабанщик Виктор Риккер. Юные зрители узнают, почему джаз и рок связаны между собой и почему одни и те же инструменты могут звучать совершенно по-разному в джазе и в роке, и, в конце концов, что заставляет слушателя «качать ритм».

Финальным и, вероятно, самым громким событием фестивальных дней станет гала-концерт Международного музыкального фестиваля «Весенний beat». Талантливые российские и зарубежные исполнители, работающие в разных направлениях музыки, встретятся 15 апреля в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Впервые гостями форума станут легенда российского блюза, гитарист и вокалист Сергей Воронов (Москва), дуэт «Северный ветер» из Казахстана: Эдуард Двухимённый и Мари Ануар, заслуженная артистка Республики Башкортостан, участница шоу «Голос», проектов телеканала «Россия-Культура» «Клуб Шаболовка 37» и «Большой джаз» Екатерина Ямщикова со своим квинтетом, челябинская группа Music Box под управлением Михаила Сидорова и Блюзовое трио Виктора Риккера. Билеты продаются во всех театрально-концертных кассах города.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской государственной филармонии и Челябинской областной организации общественной организации «Всероссийское музыкальное общество».