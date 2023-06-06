В Челябинск привезут семейные святыни российских монархов

В Челябинск осенью этого года привезут семейные святыни российских монархов, вельмож и государственных деятелей, которые они жертвовали церкви на протяжении шести столетий - с конца XIV века до начала XX века.

Выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» откроется 18 октября в Государственном историческом музее Южного Урала, в большом выставочном зале.

Гости экспозиции смогут полюбоваться иконами, драгоценной посудой, красивейшими ювелирными украшениями и другими предметами, созданными лучшими мастерами того времени по заказу вкладчиков. На выставке, в частности, будут представлены уникальные памятники из Благовещенского собора - домового храма русских великих князей и царей.

На выставке, главная цель которой - показать художественные сокровища из фондов Музеев Московского Кремля в новом ракурсе (как яркие памятники истории русского благочестия), будет представлено около 175 исключительных по своей исторической и художественной ценности экспонатов.

Особую ценность имеют драгоценные вклады представителей царской фамилии в кремлевские храмы. Среди них цата с подвесками (Москва, конец XIV - начало XV века), украшавшая одну из самых почитаемых и богато убранных икон Благовещенского собора Московского Кремля - икону «Богоматерь Боголюбская». Эта утраченная в 1812 году икона является уменьшенным списком иконы Богоматери из Боголюбова князя Андрея Боголюбского, прародителя московских князей. Она была родовой святыней, а ее богатейший убор – знаком благодарения и молением о заступничестве. Это икона «Богоматерь Знамение» в драгоценном окладе из царской усыпальницы - Архангельского собора Московского Кремля. Согласно недавним исследованиям, это мог быть моленный образ царя Федора Ивановича, принесенный в храм-усыпальницу в качестве гробовой иконы.

К царским вкладам следует отнести драгоценные запоны, приложенные к самой почитаемой иконе Московского царства – чудотворной иконе «Богоматерь Владимирская», находившейся в Успенском соборе Московского Кремля. Согласно недавним исследованиям, в эпоху царствования Федора Алексеевича для украшения древнего золотого убора иконы из государевой казны были взяты роскошные запоны.

Панагия (нагрудный знак архиереев) принадлежала архиепископу Московскому Платону (Левшину) - ректору Троицкой семинарии, законоучителю наследника престола Павла Петровича (в будущем императора Павла I), архиепископа Московского, возглавлявшего московскую кафедру в течение 37 лет.

Специально для выставки ряд предметов реставрируется, многие из них никогда раньше не покидали хранилищ Музеев Московского Кремля.

Как отмечает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, в Музеях Московского Кремля, в Оружейной палате, которая на протяжении веков являлась царской и императорской сокровищницей, хранится значительная коллекция произведений церковного искусства, являющихся одновременно ювелирными и художественными шедеврами.

«Наш новый совместный проект с Музеями Московского Кремля продемонстрирует семейные святыни знатных персон, покажет церковные обряды и раскроет тему почитания икон», - сказал Алексей Бетехтин.

Как сообщили в Государственном историческом музее Южного Урала, в рамках проекта планируется издание каталога выставки, проведение тематических экскурсий и лекций.

Выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» - шестой совместный проект в рамках соглашения о сотрудничестве между Музеями Московского Кремля и правительством Челябинской области. Эта выставка поможет жителям Южного Урала почувствовать свою причастность к великой истории России.