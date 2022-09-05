В Челябинске 16 октября состоится юбилейный концерт Михаила Турецкого с арт – группой «Хор Турецкого»

Михаил Турецкий — народный артист России, человек, который посвятил музыке целую жизнь и в честь своего 60-летия представляет новую юбилейную программу «Мне 60 и это ЗДОРОВО!», которая состоится в ДС «Юность» 16 октября в 19.00.

Концерт выдающегося артиста, музыканта, дирижера, шоумена, продюсера знаменитых коллективов «Хор Турецкого» и «Soprano Турецкого» — это настоящий театр с собственной оригинальной режиссурой, в котором сочетаются вокальное и актерское мастерство.

Хор Турецкого – музыкальный феномен 21 века. Настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения! Их называют рекордсменами популярности: за 30 лет более 7 000 выходов на сцену и 6 000 000 километров пройденного пути.

Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ – от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках. Уникальная концертная программа, в которой прозвучат музыкальные хиты разных эпох и стилей: классика и фольклор, опера и рок, блюз и романсы, а также новые песни арт-группы «Хор Турецкого» — каждая композиция в исполнении коллектива обретает новую жизнь, произведения всех жанров изящно переплетаются в одном большом празднике.

Юбилейное шоу «Мне 60 и это ЗДОРОВО!» — вечер, наполненный музыкой, неповторимой харизмой и огромным талантом народного артиста России!

Билеты можно купить здесь.