В Челябинске бесплатно покажут кино

В Челябинске пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В киноцентре «Импульс» бесплатно покажут «Чебурашку» и «Праведника».

В киноцентре «Импульс» уже в третий раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Это стало уже традиционным ежегодным кинособытием регионов Российской Федерации.

Зрители в Челябинске смогут бесплатно посмотреть три российских фильма 2023 года. Это «Чебурашка», «Вызов», «Праведник».

Начало программы в 18.00. Вход свободный.