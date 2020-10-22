В Челябинске состоялся предпоказ картины «Доктор Лиза»

Вчера, 21 октября, в Мягком кинотеатре Мегаполис прошел предпоказ драмы «Доктор Лиза» об известном враче-реаниматологе и создателе благотворительного фонда Елизавете Глинке, роль которой исполнила Чулпан Хаматова. Режиссером выступила Оксана Карас, известная по фильмам «Выше неба» и «Хороший мальчик».

Картина повествует об одном дне доктора Лизы – неравнодушной к чужим страданиям и стремившейся помочь каждому, кто в ней нуждался. Лента ярко демонстрирует ее взаимоотношения с окружающими: сами диалоги наполнены энтузиазмом и желанием помочь. Фильм получился эмоционально насыщенным: эпизоды оказания помощи бездомным, заботы о нуждающихся, смотрятся живо и трогательно.

При этом кадры подчеркивают постоянное напряжение: действие развивается стремительно, и ни на минуту не дает заскучать. Драматизм нарастает по ходу нарастания внутреннего конфликта, когда героине приходится выбирать между благополучием других и личной свободой. Создателям удалось в полной мере раскрыть образ самоотверженной защитницы слабых и обездоленных: Чулпан Хаматовой удалось буквально вжиться в роль и окунуть зрителей в атмосферу жизни доктора Лизы. Остальные актеры играют не менее достойно: стоит отметить живую и убедительную игру Константина Хабенского и Андрея Бурковского.

В широкий прокат фильм вышел 22 октября.

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