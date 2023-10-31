В Челябинске состоятся юбилейные Рождественские чтения

В Челябинске в ноябре состоятся юбилейные (десятые) областные Рождественские чтения – региональный этап гораздо более «взрослого» международного события.

В рамках масштабного образовательного мероприятия, ежегодно проводимого Челябинской епархией Русской Православной Церкви, жители региона смогут принимать участие в работе секций в течение всего месяца.

Пленарное заседание состоится 16 ноября. На юбилейное мероприятие, организуемое Челябинской епархией при поддержке регионального правительства, в столицу Южного Урала приедет множество гостей. В числе спикеров форума выступят известный педагог-психолог, защитник семейных ценностей Ирина Медведева, профессор, доктор юридических наук, общественный деятель и педагог Ирина Умнова-Конюхова и один из наиболее узнаваемых священников Русской Православной Церкви, активно проповедующий Слово Божие протоиерей Артемий Владимиров.

В этом году тема Рождественских чтений звучит как «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

«Важность заявленной темы особенно актуальна, ведь Россия в очередной раз стоит перед глобальными вызовами. В условиях стремительно меняющегося мира необходимо найти точку опоры, духовный стержень, который поможет стране не только сохранить свою независимость, но и продемонстрировать другим пример высоких нравственных ценностей», - отмечают в пресс-службе Челябинской епархии.

Для обсуждения вопросов тесного взаимодействия общества, власти и церкви на различных площадках Рождественских чтений состоятся лекции, дискуссии, мастер-классы и круглые столы.

Так, на секции «Церковь и образование» участники обсудят актуальные вопросы образования, в том числе опыт проведения в школах уроков по основам православной культуры.

На секции «Социальное служение церкви» участники узнают о социальных проектах Русской Православной Церкви, о помощи, которую храмы оказывают малоимущим, многодетным семьям и женщинам, попавшим в беду.

На встрече в рамках площадки «Миссионерское служение церкви» эксперты обсудят вопросы катехизации, работы воскресных школ и проведения различных общегородских православных спортивных и культурных фестивалей.

На площадке «Церковь и молодежь» речь будет вестись о молодежных проектах, которые активно развивают приходы храмов. Это православные театры, детские лагеря, клубы по интересам, военно-патриотические сборы и многое другое.

На секции, посвященной взаимодействию церкви с казачеством и Вооруженными силами, участники поделятся опытом работы капелланов (военных священников) в зоне СВО, проблемами духовной реабилитации бойцов и их поддержки на фронте.

Участники площадки «Церковь и культура» обсудят точки соприкосновения церкви, имеющей тысячелетние культурные традиции, и современной российской культуры.

На форуме свои мероприятия проведут также Всемирный русский народный собор и Императорское Православное Палестинское Общество. Кроме того, на Рождественских чтениях будет работать Координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму Челябинской епархии. А на отдельной площадке соберется круглый стол преподавателей вузов. Они обсудят важную тему «Православная культура и межконфессиональный диалог как цивилизационные основы российской государственности».