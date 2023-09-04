В Челябинске вспомнили уральских героев

В выходные в Челябинске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции «Уральские герои». В парке «Никольская роща» зрителям представили знаковые события военной истории России, в которых принимали участие уральцы.

Участники фестиваля, приуроченного ко Дню города, реконструировали события сразу нескольких исторических периодов. За один день челябинцы, пришедшие на мероприятие, смогли побывать на балу XIX века, увидеть некоторые события Отечественной войны 1812 года, боевые действия Великой отечественной войны 1941-1945 годов и Афганской войны с пулеметными очередями, танками и другой военной техникой, а также посмотреть бытовые реконструкции начала XX века.

На фестивале работали интерактивные и информационные площадки военно-исторических клубов, областного пожарно-спасательного отряда МЧС, МВД России по Челябинской области, Пограничного управления ФСБ области и регионального отделения ДОСААФ. Кроме того, для гостей фестиваля прошли розыгрыш призов и показ фильмов военных лет под открытым небом, а также была открыта выставка образцов военной техники, состоялись творческие выступления профессиональных и самодеятельных коллективов, смотр-конкурс ретро-песен и мастер-классы. Для челябинских школьников провели военно-историческую игру «Зарница».

География участников фестиваля получилась очень обширной. В мероприятии приняли участие военно-исторические объединения и клубы реконструкторов из Челябинска, Копейска, Кургана, Троицка, Озерска, а также Тюмени, Екатеринбурга и Свердловской области.

Несмотря на дождливую погоду, южноуральцы, посетившие фестиваль «Уральские герои», остались очень довольны.

«Сын в восторге! Разве я смогу ему так интересно рассказать? — делится впечатлениями одна из зрительниц фестиваля. — Попробовали полевую кухню. Большое спасибо участникам за то, что в любую погоду делают это для нас!».

Организаторы преследовали цель патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения, его исторического просвещения и развития уважительного отношения к историческому прошлому страны и региона. Военно-исторический фестиваль «Уральские герои» проводится в Челябинске уже несколько лет при поддержке городской администрации.