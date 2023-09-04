04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
04.09.2023
На улице Цвиллинга в Челябинске продлили ограничение движения
04.09.2023
В Челябинске презентовали научную выставку о лошадях
04.09.2023
Зелень вместо фруктов: в Челябинске взамен снесенных киосков-нелегалов высаживают деревья
04.09.2023
В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере
В Челябинске вспомнили уральских героев
25.08.2023
Бородинская битва в Челябинске: на Алом поле прогремят пушечные залпы
28.07.2023
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
01.11.2022
Челябинск отметит День народного единства исторической реконструкцией по событиям 1612 года
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023