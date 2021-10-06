В Челябинске выступит один из самых лучших оркестров страны

В субботу, 9 октября, в Челябинской филармонии представит свою программу один из ведущих отечественных симфонических коллективов — Российский национальный оркестр. Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Российский национальный оркестр основан более тридцати лет назад выдающимся пианистом и дирижером Михаилом Плетневым. На сегодняшний день это самый титулованный и известный оркестр России, обладатель премии «Грэмми». За свою историю лидер русской симфонической сцены обрел международную известность, признание публики и критики.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, РНО входит в двадцатку лучших оркестров мира по версии самого авторитетного в Европе журнала о музыке Gramophone. Оркестр бережно и трепетно относится к мельчайшим деталям произведения, уделяя особое внимание первоначальному замыслу автора. Поэтому лучшие и сложнейшие произведения классики в их исполнении звучат на высочайшем уровне.

В первом отделении концерта прозвучит одно из самых знаменитых произведений классической музыки — Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского. Почти 150 лет прошло с того момента, как композитор подарил миру своё выдающееся творение, и с момента появления оно не перестаёт восхищать своим блеском, светом и оптимизмом.

Во втором отделении будет исполнена Четвертая симфония Бетховена — одно из самых лирических творений композитора. Созданная в счастливый период его жизни, она отразила душевный подъем автора, его ясное и радостное видение мира.

За дирижерский пульт поднимется художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении и Детского оркестра ЮНИСЕФ, а также главный дирижер Мальтийского филармонического оркестра Сергей Смбатян. Солирует стипендиат Фонда Владимира Спивакова, молодая виртуозная скрипачка София Яковенко.

Концерт пройдет в филармоническом зале имени Сергея Прокофьева. Начало — в 18:00.