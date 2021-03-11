В Челябинском театре драмы пройдет премьера спектакля «Под одной крышей»

На малой сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова 18 и 25 марта состоится премьера спектакля «Под одной крышей» по одноименной пьесе Людмилы Разумовской.

Постановку на челябинской сцене осуществляет молодой и перспективный режиссёр Дарья Догадова.

Костюмы и декорации к спектаклю создал художник театра драмы Константин Михайлов, за хореографию отвечает Мария Грейф.

Роли исполняют яркие представительницы прекрасного пола, актрисы театра драмы – заслуженная артистка России Татьяна Скорокосова, Алла Несова и Анастасия Павлова.

Постановочная команда за время репетиций определила жанр спектакля как комедию нервных обстоятельств. Да и как по-другому?! Когда три женщины разных поколений и взглядов живут под одной крышей, жизненного абсурда и «взаимопонимания» не избежать.

Живут героини этой истории в постоянном конфликте и противоречии. Просто каждая уверена, что её жизнь могла бы сложиться намного лучше, если бы ей не мешали. Родные люди видят друг в друге лишь преграду на пути к своему личному счастью. Но на самом деле счастье всегда было совсем рядом с ними, а они его упорно не замечали и всё ждали, что вот-вот произойдет событие, и уж тогда… Но это заветное «тогда» так и не наступило, а жизнь прошла. Кто виноват? Да кто угодно, только не они сами, которые в нужный момент не смогли, не захотели, наконец, просто банально струсили сделать маленький шаг навстречу переменам.

Шанс что-то изменить и вырваться из замкнутого круга есть пока только у самой младшей представительницы этого бабьего царства – семнадцатилетней Любы. И сейчас именно эта девочка оказалась перед сложнейшим для себя выбором: вырваться на свободу или отложить счастливую жизнь до лучших времен.

Как же поступит семнадцатилетняя Люба, узнаем на премьере – 18 и 25 марта. Подробности и билеты на сайте театра.