В Челябинском театре оперы и балета проходят гастроли Большого театра России

Вчера, 23 ноября, зал театра оперы и балета имени Глинки был полон. В рамках масштабных гастролей на сцене выступили артисты Камерной сцены Большого театра со спектаклем «Искатели жемчуга», который представлен в восьми номинациях Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Еще одна уникальная возможность побывать на спектакле у жителей Челябинской области есть сегодня, 24 ноября.

Гастроли проходят в рамках Соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России, а также при поддержке программы «Большие гастроли», реализуемой Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.

На Камерной сцене Большого театра премьера оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» состоялась почти год назад. Была выбрана новая редакция, сделанная дирижером Бредом Коэном по обнаруженной в 1990-х годах авторской партитуре и рукописям, хранящимся в Национальной библиотеке Франции. Постановочная команда во главе с режиссером и сценографом Владиславсом Наставшевсом создала аскетичный, минималистический спектакль, в котором значима каждая мизансцена и жест. Больших декораций и ярких костюмов на сцене нет. Но есть нечто большее. Как отметил режиссер, это «чистое» пространство идеально для сакральной атмосферы, погружения в медитацию.

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«Для премьеры Большой театр выбрал первую редакцию оперы Бизе, потому что обычно исполняется немножко сокращенная вторая редакция. А здесь она представлена в полном виде. Был заключен договор с издательством C.F. PETERS, которое владеет эксклюзивными правами на первую редакцию оперы. Они предоставили нам материал. Бизе увлекает меня своим мелодизмом. Его музыка наполнена какой-то индивидуальной чистотой. Самому мне близок по духу романтизм. И, наверное, поэтому музыка Бизе звучит для меня всегда свежо и красочно. Все привыкли, что опера Бизе должна быть под пальмами с жарким индийским колоритом, так как действие происходит на острове Цейлон. Но здесь режиссерская концепция такова, что очень много построено на пластике героев. Эмоции выражены через движения. Также в спектакле выстроена интересная работа со светом», – рассказал журналистам дирижер-постановщик Алексей Верещагин.

«Искатели жемчуга» – история соперничества двух друзей, ловцов жемчуга Зурги и Надира, влюбленных в прекрасную Лейлу. Жрице Брахмы предстоит сделать выбор куда более непростой: между долгом и чувством. За исполнение партии Надира солист Большого театра Ярослав Абаимов выдвинут на соискание премии в номинации «Лучшая мужская роль».

«Опера написана композитором в достаточно раннем возрасте. Может быть, она не имеет такого успеха, как, например, опера «Кармен». После 18-и показов оперы «Искатели жемчуга» она была забыта практически на век. Но музыка совершенно фантастическая! Такие знаменитые мелодии, как романс Надира, дуэт Надира и Зурги, – золотой фонд мировой культуры. По большому счету здесь идет игра света, музыки и пластики», – отметил солист Большого театра Ярослав Абаимов.

Партию Лейлы в спектакле исполняет Татьяна Федотова. Каждый раз выходя на сцену в этом образе, солистка Большого испытывает такие неподдельные эмоции, как предчувствие наступления любви, тревога, счастье от встречи с любимым человеком, боязнь смерти и, в конечном итоге, торжество чувств в финале.

«Здесь классический любовный треугольник. Лейла – нежная женщина, которая в результате обстоятельств становится жрицей, приносит обет безбрачия. Но когда она видит своего человека, любовь побеждает! Лейла приносит себя в жертву этой любви. Но все заканчивается прекрасно», – отметила Татьяна Федотова.

После просмотра в челябинском театре оперы и балета спектакля «Искатели жемчуга» один из зрителей Павел Жолобов подчеркнул, что с большим удовольствием откликнулся посетить гастроли Большого театра: «Это, действительно, уникальные гастроли. Всего третий раз в истории современного города Большой театр посещает Челябинск. Это замечательная опера, которая остается актуальной по сей день. Вообще классическая музыка актуальна вечно. За отличным оперным исполнением все-таки скрывалась драма в спектакле. Очень интересно было наблюдать за ней в совершенном отсутствии декораций. Ничего не отвлекает взгляд. Смотришь лишь на игру артистов. Не менее интересно было наблюдать за оркестром. У них тоже была своеобразная драма. Они не просто проигрывали ноты, а проживали их. Все переживания были изображены на лицах. Это тоже уникально и многого стоит!»

Заказать билеты на спектакль, который состоится сегодня, 24 ноября, можно на сайте.

Кроме того, 14, 15 и 16 декабря Большой театр вновь выступит в Челябинске. Впервые на нашей сцене будет исполнен балет «Жизель» А. Адана в постановке Юрия Григоровича.