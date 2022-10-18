В Челябинской области пройдут фолк-концерты

60 учеников и выпускников челябинских школ искусств готовятся к выездным концертам, приуроченным ко Дню народного единства. В Златоусте, Сатке и Пласте они выступят с необычной программой. Специально для этих выступлений они подготовили ремиксы народных песен и стилизовали современные шлягеры под народные.

Опыт выступления в родном городе у них есть – Челябинск услышал современный фолк в мае. Успешный эксперимент решили поддержать областные власти посредством гранта губернатора Челябинской области.

Теперь в трех городах региона пройдут масштабные бесплатные концерты, а педагоги школ искусств смогут перенять опыт челябинцев на мастер –классах.

Концерты получили название «Дни народной музыки», расписание уже готово:

1 ноября в 18.00 в ДК «Магнезит», г. Сатка

2 ноября в 15.00 в ДК «Булат», г. Златоуст

3 ноября в 18.00 в ДК «Октябрь», г. Пласт