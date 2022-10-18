18.10.2022
В Челябинской области пройдут фолк-концерты
18.10.2022
В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
18.10.2022
Сход вагонов обернулся уголовным делом
18.10.2022
Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)
18.10.2022
ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций
18.10.2022
Опыт челябинского завода «Сигнал» будут тиражировать в Росссии
В Челябинской области пройдут фолк-концерты
Молодые челябинские музыканты исполнят ремиксы народных песен в Сатке, Пласте и Златоусте
04.11.2019
Челябинцы изгнали польскую шляхту из Москвы
01.11.2019
Полиция Челябинска рекомендует горожанам быть бдительными в День народного единства
01.11.2019
День народного единства для большинства челябинцев так и не стал праздником
04.11.2018
В День народного единства в Челябинске «изгнали интервентов»
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022