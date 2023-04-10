В Еткуле провели праздник народной музыки и песни «Барыня»

На сцене Еткульского районного Дома культуры (село Еткуль, Челябинская область) прошёл районный праздник народной музыки и песни «Барыня» им. Л. В. Сырцовой. Жанр песенного творчества определила тема «Звени частушка! Пой народ!». Участниками стали команды девяти сельских поселений района.

Выступления команд-участниц проходило в четыре этапа. Первый этап исполнения частушек прошёл под темой «Себя показательная». Коротко и ясно звучали со сцены музыкальные зарисовки, раскрывавшие характер команды и её участников.

Праздничную программу продолжили не менее задорные частушки про урожай, огород, ярмарку. Второй этап конкурса нашёл большой отклик у гостей, животрепещущая тема «сельскохозяйственных» частушек была встречена бурными аплодисментами.

Не менее интересной стала работа команд во время третьего этапа «Сочинительская». Командам была предложена одна строка частушечного текста, используя ее необходимо было сочинить новую частушку. Многие зрители были приятно удивлены виртуозностью участников. Буквально за считанные минуты на суд гостей были представлены уникальные колоритные частушки. Пока команды готовились, ведущие праздника провели с залом конкурс на лучшую частушку.

Завершающий четвёртый этап «Стенка на стенку» также был тепло встречен зрителями. На определённые темы прозвучали задорные частушки от команд-участниц.

После завершения испытаний компетентное жюри определила сильнейшие команды. Гран-при праздника и переходящий приз кукла «Барыня» получила команда Печёнкинского сельского поселения «Валеры», лауреатом 1 степени признана команда Еманжелинского сельского поселения «Станица».

Команда Каратабанского сельского поселения «Дружба народов» стала лауреатом 2 степени, команда Селезянского сельского поселения «Позитив» - лауреатом 3 степени.

В номинации «Самая оригинальная частушка» всех покорила Екатерина Ильина из села Селезян. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками.

«Мероприятие прошло просто замечательно! Наша «Барыня» пользуется большим интересом у местных жителей. В этом году приз «Самый юный участник» получил 6-летний Дима Павлов из села Еманжелинка, а самым опытным участником стала Раиса Максимовна Беловицкая (79 лет) из села Белоусово. Приятно было слышать не смолкающие аплодисменты, которые дарили зрители участникам праздника. Зрители уходили со словами благодарности за хорошо проведенное время», - отметили организаторы «Барыни».