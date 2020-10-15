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В Историческом музее Челябинска представлены лучшие работы международного студенческого конкурса дизайна

Культура
Сегодня, 11:02
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В Челябинске в Историческом музее открылась выставка по итогам студенческого конкурса дизайна «C-IDEA Design Awards 2019». 30 победителей были выбраны из сотен участников из 37 стран мира. Итоговое судейство проходило в Государственном историческом музее Южного Урала в режиме онлайн. Теперь лучшие работы могут увидеть и оценить южноуральцы.

На церемонии открытия первый заместитель директора Исторического музея Марина Холина отметила:

«Уже второй раз в 2020 году наш музей становится площадкой для проведения итоговых выставок мирового уровня. Совсем недавно прошел Кубок мира по художественной фотографии, теперь мы принимаем работы студентов-дизайнеров. С учетом нынешней непростой обстановки можно сказать, что культура и искусство в наше время — пожалуй, единственный инструментарий, позволяющий объединить людей и открыть закрытые границы».

Куратор выставки, председатель правления Челябинского отделения Союза дизайнеров России Павел Писклаков без ложной скромности добавил, что Россию на этой выставке представляют исключительно челябинки — четыре их работы представлены здесь. Это работы Анастасии Лавровой, Ярослава Кожевникова и Дарьи Цыпиной.

По окончании церемонии открытия выставки ее куратор Павел Писклаков провел обзорную экскурсию, разъясняя гостям назначение молодежных дизайнерских разработок, ведь некоторые из них выглядели загадочно и даже интригующе.

Международная выставка лучших работ студентов-дизайнеров будет работать в фойе западной башни музея (2 этаж) до 30 октября 2020 года.

 

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