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В Историческом музее открылась выставка «Новый год приходит в дом»

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В Историческом музее открылась выставка «Новый год приходит в дом»

В Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск) продолжает работу традиционная новогодняя выставка. Представленные на ней фондовые предметы кому-то напомнят, а кому-то впервые расскажут о том, как встречали Новый год в СССР в 1960–1980-е гг.

Часть экспозиции знакомит зрителя со взрослой стороной праздника. С популярными новогодними нарядами, аксессуарами, украшениями и классическими подарками: духами, бытовыми приборами и электробритвами — похожими на ту, что дарила Надя из «Иронии судьбы» своему жениху Ипполиту. На выставке детально восстановлен интерьер гостиной 1960-х гг., подготовленной к празднованию Нового года.

Детская часть вставки погружает в атмосферу школьных утренников и зимних забав. Здесь вам и карнавальные костюмы, и санки с лыжами, и другие спутники нескучных каникул. Рядом — любимые советской детворой подарки: куклы, машинки, головоломки и настольные игры.

Само собой, на выставке можно увидеть раритетные елочные игрушки из ваты, картона, стекла и непременное украшение каждого советского интерьера — игрушечных дедов морозов и снегурочек. Экспозицию дополняют новогодние открытки из прошлого столетия, новогодние лотерейные билеты и значки с новогодней символикой.

Выставка «Новый Год приходит в дом» располагается в Малом выставочном зале (западная башня) и будет работать ровно месяц — до 15 января 2021 г.

Выставка будет задействована в экскурсиях по постоянной экспозиции в дни новогодних каникул (со 2.01.2021 по 10.01.2021). Телефоны для справок: +7 (351) 263-08-32, 265-23-88 (в будние дни с 09:00 до 18:00).