В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым

В Государственном историческом музее Южного Урала в пятницу, 21 апреля, состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым, одним из авторов выставки «Уральское чудо. Каменный цветок».

Челябинцы смогут побеседовать с мастером о значении мифологии в искусстве художника, познакомиться с его ювелирными и скульптурными произведениями, узнать о технологии работы с бронзой, об источнике вдохновения и значении материала в творчестве.

Андрей Старцев – скульптор, график и ювелир, широко известный жителям Челябинска в том числе как автор герба города. Андрей Викторович работает циклами, графическими и скульптурными: «Ангелы», «Механический зоопарк», «Женщины-деревья», «Мифы лунных пирамид». Более десяти лет он отливал в бронзе скульптуру Эрнста Неизвестного «Кентавр с цветком в груди», которая вручалась лауреатам премии «Светлое прошлое».

Пластической манере Андрея Старцева присущи композиционная отточенность, господство линии, тщательно исполненные детали. В его произведениях проступает глубинный, символический смысл мифа, а ювелирные работы отличают тонкое чувство материала и пластический эксперимент. Ряд работ художника находится в частных коллекциях России и за рубежом.

Встреча с Андреем Старцевым состоится 21 апреля в 18 часов в Челябинске по адресу: Труда, 100 (восточная башня, большой выставочный зал).