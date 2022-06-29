В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»

С первого по третье июля в Молодежном театре Челябинска пройдет режиссерская лаборатория «Контур Любимовки», в рамках которой поставят эскизы спектаклей по современным пьесам, вошедшим в шорт-лист фестиваля «Любимовка».

Активная работа ведется уже сейчас, в Челябинск приехали главный режиссер театра «Суббота» Андрей Сидельников (Санкт-Петербург), главреж Казанского ТЮЗа Радион Букаев, режиссер из Самары Артем Устинов и выпускник ГИТИСа Сергей Тонышев.

У них всего несколько дней, чтобы выбрать себе команду артистов и успеть представить идею спектакля зрителям. На данный момент актерские команды сформированы, режиссеры определились с площадками для воплощения задумки и приступили к репетициям. Два эскиза покажут на большой сцене театра, один – в фойе и один – на малой сцене.

Отметим, все мероприятия для зрителей бесплатные, необходимо только записаться на сайте Молодежного.

Помимо эскизов, в рамках проекта состоятся четыре читки. Первого июля в 18:00 и 20:00 читки пройдут в историческом центре «Усадьба Рябининых» под открытым небом. Две другие читки состоятся в Молодежном театре.

Как отмечают в пресс-службе Молодежного театра, интересно, что на читки приедут сами авторы – из России, Белоруссии и Болгарии: Татьяна Загдай, Анастасия Букреева, Константин Стешик, Мария Малухина. К гостям присоединятся театральные критики Павел Руднев (Москва) и Нияз Игламов (Казань).

Таким образом, с первого по третье июля зрители услышат восемь историй, восемь сюжетов, созданных современными драматургами и режиссерами. Это смешные и грустные сюжеты про всех нас, про дружбу, про выбор, про судьбу. Про вопросы, на которые мы часто не находим ответы.