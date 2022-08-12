12.08.2022
Полицейские на позволили копейчанке заработать миллион рублей
12.08.2022
В воскресенье у православных - Медовый Спас
12.08.2022
В Челябинске полицейские проведут операцию «Мак»
12.08.2022
Ашинский район: Территория, привлекательная для туризма
12.08.2022
В новом сезоне Молодежный театр Челябинска особое внимание уделит зрителям-детям
12.08.2022
ВТБ: Челябинская область стала одним из лидеров по автокредитованию в стране
В новом сезоне Молодежный театр Челябинска особое внимание уделит зрителям-детям
29.06.2022
В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки» (16+)
21.06.2022
Молодежный театр покажет челябинцам «Контур Любимовки»
24.05.2022
Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»
04.04.2022
Молодежный театр готовится удивлять «Контуром Любимовки»
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022