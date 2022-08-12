В новом сезоне Молодежный театр Челябинска особое внимание уделит зрителям-детям

Молодежный театр Челябинска готовит для зрителей яркий сезон с любимыми спектаклями, премьерами и спецпроектами. До старта нового сезона осталось несколько дней, в настоящее время Молодежный активно репетирует.

Как отмечает главный режиссер театра Иван Миневцев, Молодежный к открытию сезона готов.

«Мы отдохнули, соскучились и приступаем к работе, ее много, планы интересные. Так складывается, что особое внимание в новом сезоне мы уделим зрителям помладше. Для них мы готовим сразу три премьеры: «Кто украл орехи?», «От двух до пяти» для семейного зрителя, а во второй половинке года Александр Черепанов приступит к подготовке спектакля «Фуня» по Алексею Житковскому», - рассказал главреж.

При этом, подчеркнул Иван Миневцев, не придется скучать и взрослым зрителям: как минимум, их ждут спектакли по современной драматургии «Друг мой» и «Человек в закрытой комнате» (их поставят по результатам режиссерской лаборатории).

«Кроме того, в этом году исполнилось бы 85 лет режиссеру Тенгизу Махарадзе, поэтому, конечно, будут мероприятия, посвященные его памяти. У нас есть артисты, которые работали с ним, помнят его, это важно. Так что впереди много-много всего…», – отметил Иван Миневцев.

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Замечательным подарком для юных зрителей станет и новая новогодняя сказка «Школа снеговиков» в постановке молодого режиссера Александра Петренко по произведению Андрея Усачева в инсценировке Полины Бабушкиной.

Театр готовится принимать первых посетителей уже в предстоящую субботу, 13-го августа. Откроется сезон камерной постановкой для малышей и их родителей. «Лесные сказки» (0+). Далее театр покажет полюбившиеся спектакли, среди которых «Чужие письма», «Русское. Островский», «Мера за меру», «Дюймовочка», «Созвездие бродячих котов» и многие другие.

В настоящее время в гостях у Молодежного - режиссер Тимур Насиров из Санкт-Петербурга. В ближайшее время он введет в постановку «Капитанская дочка» двух артистов: Андрей Анашкин исполнит роль Швабрина, а Александра Одегова – роль Палашки.

Билеты на все спектакли доступны на сайте театра и в кассах. Любые вопросы можно задать по телефону: +7 (351) 263-22-03.