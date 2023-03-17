В особняке Покровского челябинцы насладятся вечером французского кабаре

Жителей Челябинска ждет яркий музыкальный вечер в особняке Покровского на Труда, 98 – в следующую субботу, 25 марта, в 18 часов здесь состоится праздник французского кабаре «Bienvenue au cabaret français!».

Гостей события ждут погружение в историю кабаре, конферанс на французском и русском языках, живой вокал из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и Патрисии Каас, фотозона с тематическим реквизитом.

«Спешим предупредить - программа вечера более чем приличная. Ждем вас и ваших детей от 14 лет», - отмечают в Государственном историческом музее Южного Урала.

За подробностями нужно обращаться в группу клуба французской песни «Кафе Шантан».