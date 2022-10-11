В Златоусте на сцене «Омнибуса» расцвёл «Аленький цветочек»

В Златоустовском театре «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) состоялась премьера спектакля «Аленький цветочек». Хорошо знакомая и любимая с детства сказка Сергея Аксакова с первых же минут погрузила зрителей в чарующую волшебную атмосферу.

Как рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, действие сказки разворачивается в двух местах: возле дома Купца и в далеком таинственном саду страшного Чудища. За один час (столько идет спектакль) юные зрители успевают пережить массу разных эмоций. Добрый смех вызывают вечно ссорящиеся сестры Капа и Фиса и успокаивающая их Няня. Сочувствие и восхищение вызывает их младшая сестра Аленушка, удивление – заколдованный сад, куда попал Купец. Они испытывают отчаяние оттого, что Аленушка может не вернуться в назначенное время, и в восторге от волшебного превращения Чудища в прекрасного Принца.

Актеры вместе с режиссером-постановщиком Михаилом Филимоновым постарались создать интересную, увлекательную, добрую сказку, в которой побеждают душевное тепло, глубина и искренность чувств. Действие спектакля разворачивается неспешно, на фоне ярких декораций с русскими народными (жостовскими) и восточными мотивами. Костюмы героев тщательно продуманы, органичны с их характерами.

«Благодарим за прекрасные эмоции и переживания. Спасибо!», - мнение первых зрителей в театральной книге отзывов.

Над постановкой сказочного спектакля вместе с челябинским режиссером заслуженным работником культуры РФ Михаилом Филимоновым работала художник «Омнибуса» Лилия Файзулина.